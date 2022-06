Movil QroBus “no ha cumplido” con mejorar el servicio: IQT

Las concesiones podrían revisarse de seguir incumpliendo los acuerdos planteados

La empresa QroBus no ha cumplido con los compromisos que se le solicitaron hace un mes en cuanto al número de rutas y las frecuencias, por lo que habría la posibilidad de revisar la concesión, anunció el titular del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo Santos.

“La empresa no ha logrado el objetivo. Está claro, están los números claros. Naturalmente que no son solo el número de unidades, es también la evaluación de las frecuencias. Es muy claro que a un mes que iniciamos este periodo la empresa no ha cumplido”, sentenció.

En ese sentido, Cuanalo Santos consideró que el gobierno estatal ha sido claro en advertir que, si la empresa no cumple con los acuerdos establecidos, “las concesiones se someterán a revisión con todo lo que esto implique”. Cabe recordar que se aprobó un subsidio mensual de 14 millones de pesos para mejorar el servicio.

“Definitivamente el acuerdo está. El subsidio lo ha aprobado el gobernador bajo un criterio de evaluación que es importante. Ahorita quien tiene la responsabilidad de no tener el cumplimiento referente a las unidades es Movil QroBus. Se han puesto todas las condiciones, todos los esquemas de cómo debe funcionar y quien realmente no ha atendido esta parte, es Móvil QroBus”, señaló el funcionario.

Al respecto, Cuanalo anunció que, continuar esta tendencia durante los tres meses que se tuvo como plazo para esta primera etapa de mejoramiento del sistema de transporte colectivo, las concesiones de la empresa se someterán a revisión. Estas concesiones obligan a la empresa, además, a dar mantenimiento a las unidades, capacitación de operadores y a brindar seguro de accidentes, que aplicó con el accidente de la ruta 76 en San Pedrito Peñuelas antier.

Al respecto, Cuanalo consideró que la prioridad debe ser que los acuerdos se cumplan y que el servicio mejore, sin embargo la empresa ha argumentando que no hay disponibilidad de autobuses y de operadores, además del mantenimiento correctivo de algunas unidades.