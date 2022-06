14 de junio Día Mundial del Donante de Sangre

Es una acción altruista que ayuda a salvar vidas y mantener saludables a muchas personas con determinadas enfermedades, además que tiene múltiples beneficios también para el donador.

La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro se adhiere al Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el 14 de junio de cada año, una acción altruista que ayuda a salvar vidas y mantener saludables a muchas personas con determinadas enfermedades.

Este año el lema es “Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vidas”, y la finalidad es acrecentar la concienciación mundial sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, así como resaltar la contribución que efectúan los donantes de sangre voluntarios a los sistemas nacionales de salud.

En la actualidad, dada la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19 por la que atraviesa el mundo, las donaciones de sangre altruista han disminuido, por lo que las reservas en los bancos de sangre están comenzando a verse afectadas. Aunado a esto, la necesidad constante de donaciones regulares existe debido a que la sangre solo puede conservarse durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable.

Por ello, este año los objetivos de la conmemoración son agradecer a los donantes de sangre y generar conciencia pública respecto a la necesidad de contar con donaciones periódicas altruistas.

Adicionalmente, hay que destacar la necesidad de recibir donaciones comprometidas durante todo el año y reconocer los valores de la donación voluntaria, a fin de fortalecer la solidaridad comunitaria y la cohesión social.

Los requisitos que se solicitan para donar sangre son:

• Tener más de 18 años y menos de 65 años cumplidos.

• Pesar más de 50 kilogramos.

• En mujeres: no estar amamantando, no estar embarazada, su último parto debe ser mayor a seis meses.

• No haber sido vacunado en los últimos 30 días.

• No padecer enfermedad ni estar tomando algún medicamento 7 días antes de donar.

• No haber consumido bebidas alcohólicas en dos días.

• No haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses.

• Los tatuajes, perforaciones, tratamiento con acupuntura deberán tener más de un año, los aretes en mucosas como nariz, boca o genitales deberán ser retirados tres días entes de donar.

• Tener un ayuno mínimo de cuatro horas, en ese lapso se recomienda ingerir abundantes líquidos (no café o lácteos), puede ingerir frutas.

Entre los beneficios de donar sangre destacan la información sobre el estado general de salud; mejora el flujo sanguíneo; depuración de triglicéridos; reduce el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares; estimula la producción de nuevas células sanguíneas en el cuerpo, y equilibra los niveles de hierro en la sangre.

Si deseas donar y contribuir a salvar vidas, acude al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea que se encuentra en el Hospital General de Querétaro, ubicado en calle José Antonio García Jimeno número 1000, colonia Jardines de la Hacienda, Querétaro, Qro., de lunes a viernes a las 07:00 o a las 10:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas; sábados, domingos y días festivos a las 07:30 o a las 9:30 horas y de 14:00 a 16:00 horas.