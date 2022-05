La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta hace un mes, cuando el problema se ocasionó en Reino Unido, y se empezó a detectar en otros países.

El subsecretario de salud Hugo López Gatell informó que hay 21 casos de hepatitis infantil en México, sin embargo no se trata de una enfermedad de rápida propagación, por lo que no hay problema para que la población tenga una preocupación específica por el padecimiento.

Hasta este lunes se tienen registrados 21 casos de la enfermedad, “El elemento positivo es que del análisis de los datos como de México y del mundo sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación, de momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida y la cantidad de casos identificados es muy, muy pequeña”

Esto fue declarado en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, donde especificó que ni en México ni en el mundo existe evidencia para confirmar o descartar ninguna de las causas.

Recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta hace un mes, cuando el problema se ocasionó en Reino Unido, y se empezó a detectar en otros países.