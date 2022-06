Congreso analizará propuesta de Ley de Aguas de la UAQ: Zapata

Pide a la UAQ que “más que mediática”, se presente por escrito la iniciativa al Congreso estatal.

El Congreso del Estado analizaría la propuesta de Ley de Aguas que la Universidad Autónoma de Querétaro llegue a presentar, tal y como lo anunció la rectora de la máxima casa de estudios, Teresa García Gasca, así lo informó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Antonio Zapata Guerrero.

Al respecto, dijo “coincidir” con la visión de la rectora de que esta ley puede ser modificada y que hay “otros temas” que podrían discutirse. Ante la manifestación de que presentarán la iniciativa, pidió que “más que mediática”, se presente por escrito al Congreso estatal.

“He escuchando declaraciones de quien hoy dirige la UAQ (la rectora) y, lo digo con amabilidad, ha hecho comentarios en el sentido de que la ley de aguas está bien pero es un tema no tocado de fondo, que toca solo una parte y que habrá que analizar otros temas, en eso coincidimos”, subrayó.

Asimismo, reconoció que se podrían realizar reformas ya sea al Código Urbano o al Código Ambiental.

Por otra parte, con respecto a las declaraciones en las que aseguraba que veía relación entre la manifestación que se realizó el viernes y grupos ligados a Morena, el diputado aseguró que manifestó que era una “sospecha”, y que “la presencia de grupos políticos y sociales” durante la manifestación se dio.

“Yo el viernes manifesté que sospechaba, si no mal recuerdo fue la palabra que utilicé, que podría estar Morena detrás de este movimiento. Los hechos sucedieron, me parece que el movimiento estudiantil se dio, la presencia de grupos políticos y sociales se dieron, y es mi mayor comentario al respecto”.

Cabe recordar que la manifestación del viernes pasado contó con el apoyo no solo de estudiantes, sino también de la misma rectora Teresa García Gasca, quienes se expresaron en contra a la recién aprobada Ley de Aguas. En ese sentido, ayer anunció que la Universidad más grande del estado presentaría una propuesta que calificó de “integral” y con la participación de varios actores.

“Decir que la Universidad estará trabajando en este tema, ya comenzamos; vamos a presentar una propuesta de iniciativa de Ley de Aguas, ahora sí integral, que aborde todas las artistas, para que la Legislatura, esperemos, la apruebe con la misma celeridad; en este caso, será una ley participativa, una iniciativa participativa en donde vamos a escuchar todas las voces, pero que no se congele o que no nos la detengan, vamos a estar trabajando y aportando, no solo se vale reclamar algo, sino también decir ‘aquí estamos para trabajar’ ”, manifestó la rectora durante su participación en TvUAQ.