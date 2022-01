Alejandro Pisanty, académico de la UNAM, primer mexicano en ingresar al Salón de la Fama de Internet

Pisanty Baruch creó la primera infraestructura de clave pública para garantizar el cifrado y confirmar la identidad de las firmas digitales.

Alejandro Pisanty Baruch, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se convirtió en el primer mexicano en ingresar al Salón de la Fama de Internet por sus contribuciones al mejoramiento del internet en América Latina.

El Salón de la Fama de Internet fue lanzado por la Internet Society en 2012, en 2021 ingresó a 21 pioneros o expertos de 11 países que han desempeñado un papel indispensable en la conceptualización, construcción y desarrollo de la red a escala global, entre los que se destacó el académico mexicano.

Las contribuciones del investigador de la la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han contribuido al enriquecimiento y la expansión del internet en México y América Latina, gracias a la compresión de las necesidades de los países en en desarrollo y la introducción de nuevas tecnologías.

“Su defensa, cabildeo y aguda comprensión de las necesidades únicas de los países en desarrollo cuando se trata de internet, han influido significativamente en las políticas y han dirigido la financiación para mantener a millones de personas en línea”, señala la exposición de motivos de la Internet Society, organización que confiere el reconocimiento.

Pisanty Baruch creó la primera infraestructura de clave pública para garantizar el cifrado y confirmar la identidad de las firmas digitales, convirtiéndolo en un líder en la tradición a la documentación sin papel.

Durante una entrevista, el ex vicepresidente de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) y extitular de la Internet Society capitulo México; señaló que la pandemia de COVID-19 se convirtió en el catalizador que llevo a la creación de herramientas digitales que se tenían previstas para dentro de 10 años en tan solo unos meses.

“No les quedó más remedio, no se lo habían planteado, no tenían un plan estratégico de contar con medios de pago electrónico, la sociedad no estaba exactamente preparada, pero tenía los elementos para escalar rápidamente, para un crecimiento pronto y acelerado”, puntualizó.

La crisis económica y la urgente necesidad de comunicación y de nuevas formas de interacción dejó en evidencia la urgente necesidad que tiene el país de crear estrategias efectivas para afrontar los problemas de conectividad en un país profundamente desigual en condiciones socioeconómicas.