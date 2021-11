Será hasta 2022 que se determine si docentes vacunados con CanSino recibirán refuerzo de la misma farmacéutica

En marzo del siguiente año termina la inmunidad ofrecida al personal educativo por la vacuna CanSino, cuya aplicación desató polémicas en su momento por su presunta baja efectividad y porque no es aceptada para viajar en muchos países

Hasta a finales del primer trimestre del 2022 se determinará si los docentes vacunados con CanSino recibirán un segundo refuerzo, informó Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media y Superior del Gobierno Federal.

“-La vacuna- tiene la vigencia del año, las empezamos a poner en marzo, entonces hasta marzo que entra tiene duración la CanSino; es probable que cuando se cierre el ciclo se vacunación nacional, porque todavía nos faltan jóvenes, niños, etc, podamos decidir hacer el refuerzo.“, apuntó.

Arroyo Ortiz recalcó que se debe “tener tranquilidad“, ya que la vacuna que se les aplicó al personal docente “es segura“, aunque consideró que cada cuerpo es diferente.

“Cada persona puede terminar un comportamiento diferente, no somos uniformes. En términos generales hay que tener tranquilidad, la vacuna todavía es resistente, yo me la puse, después me dio COVID-19 y estoy bien, ayudó mucho la vacuna para sobreponerme con condiciones favorables.“, indicó.

Indicó que existe una disponibilidad por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la aplicación de un refuerzo en la vacunación, pero resaltó que todo depende de las indicaciones de la Secretaría de Salud.

Detalló que la decisión de vacunar a los docentes con CanSino fue debido a que en su momento existía la disponibilidad para cubrir al personal docente, “más o menos, 3 millones de vacunas, y en ese momento esta marca de CanSino, era la que podía disponer de esta cantidad de manera continúa“.

Por lo anterior, el subsecretario de Educación Media y Superior del Gobierno Federal, añadió que también dependerá de la disponibilidad de la marca de vacuna.

“Hay disponibilidad, a lo mejor cambia, incluso, la marca de la vacuna, pero eso es una decisión de salud, pero en educación estamos dispuestos a lo que determine la Secretaría de Salud.“, enfatizó.

Finalmente, consideró que lo ideal será mantener las medidas de seguridad sanitaria, e incluso recomendó a los docentes a realizarse una prueba de anticuerpos.

“El efecto de las vacunas es personal. No es uniforme, yo le recomendaba ayer a un grupo de profesores que se hicieran pruebas de anticuerpos para ver cómo están sus condiciones y no le hicieran caso a los medios y a la propaganda de que urge el refuerzo. Sin duda, lo mejor es cuidar las medias de seguridad sanitaria.“, concluyó.