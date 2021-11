“Respeto, pero no comparto” opinión de Pancho sobre democracia en el PAN: Pepe Baéz

Aseguro que son exactamente las mismas reglas las que privan en lo nacional que en lo local, dijo que aunque el exgobernador es un líder no por eso todos van a imitarlo.

El diputado federal por Acción Nacional (PAN), Pepe Baéz señaló que respeta las opiniones de Pancho Domínguez, quien en semanas anteriores criticó el proceso interno para renovar la presidencia partidista, sin embargo, aclaró que no las comparte.

“Sobre el tema de Pancho, lo respeto, pero no comparto su opinión, me parece que son exactamente las mismas reglas las que privan en lo nacional que en lo local. (…) No se vale, digamos, en un tema nacional sí tener una opinión y en un tema local no“.

Por su parte, el diputado federal Felifer Macías, quien también fue cuestionado sobre el tema, señaló: “El ha tenido su puntos de vista muy particulares sobre la dirigencia y eso yo lo respeto totalmente, a final de cuentas es un diálogo y un postura que él ha tenido, y eso se respeta totalmente”.

El diputado queretano destacó que Pancho Domínguez es un líder del partido y destacó que tiene todo el derecho de expresar sus opiniones como así lo considere, y “eso no quiere decir que todos van a imitar o a repetir esa postura”.

Cabe recordar que en el pasado mes de septiembre, el exgobernador queretano anunció que no participaría en la contienda para renovar la dirigencia nacional del PAN, esto debido a que no existían las condiciones democráticas para buscar el cargo.

Asimismo, a principios de noviembre, Domínguez llamó a sacudirse la mediocridad, luego de que se filtrara un audio donde Marko Cortés reconocía que no tenían oportunidades de ganar las gubernaturas en juego para las elecciones del 2022.