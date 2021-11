Consumo de sustancias adictivas incrementa durante el confinamiento

El 35.8 por ciento de los consultados consumía alcohol, el 32.5 por ciento tabaco, el 24.6 por ciento drogas ilegales y el 14.6 por ciento medicamentos sin prescripción.

En Querétaro y otros estados de la zona centro el consumo de sustancias adictivas incrementó durante el confinamiento debido a un deterioro de la salud mental y emocional, así lo señaló Jacqueline Cortés Morelos, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM.

El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, realizó el levantamiento de una ecuestre entre el mes de marzo y octubre de 2020. Donde participaron más de 17 mil personas de Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Durango y Estado de México, los resultados muestran un claro aumento en los porcentajes de consumo.

El 35.8 por ciento de los consultados consumía alcohol, el 32.5 por ciento tabaco, el 24.6 por ciento drogas ilegales y el 14.6 por ciento medicamentos sin prescripción.

Jacqueline Cortés Morelos, de la Facultad de Medicina de la UNAM, dio a conocer estos resultados y destacó que el 39.4 por ciento de los participantes dijo sentirse estresado, 20.8 por ciento angustiado y 17.2 por ciento desesperado debido al confinamiento. Otros resultados de este ejercicio, apoyado por la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones, indican que 15.3 por ciento refirió sentirse deprimido.

Debido a las pérdidas humanas por la pandemia, en el mundo se incrementó el número de casos de trastornos de ansiedad, depresión y uso de componentes tóxicos. Especialmente en grupos que perdieron a varios miembros de la familia en poco tiempo, aun más si estos eran los proveedores o líderes de los sistemas familiares.

La integrante del Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina recomendó fortalecer cuatro aspectos claves de la personalidad: autoconcepto, autoimagen, autoconfianza y autoestima, con el propósito de poder enfrentar este tipo de situaciones.

“Muchas veces cuando las personas en su salud mental no se encuentran muy bien y sus emociones como la tristeza o la angustia lo hacen sentir con falta de autoconfianza, esto merma su autoconcepto respecto a su inteligencia y se ponen metas por debajo de lo que podrían alcanzar, porque piensan que en un momento dado no son tan inteligentes y no lo van a lograr, cuando realmente no es así, y a la hora de ver las evidencias menos. A veces hay personas que llegan a tener promedios de nueve y consideran que no son tan inteligentes”, concluyó la psicóloga.

Para lograr fortalecer dichos aspectos de la vida, la especialista recomendó hacerse las siguientes preguntas a modo de auto examen: ¿cuál es el concepto que tiene de sí mismo?, ¿qué tan inteligente se considera?, si es trabajador, honesto, flojo, deshonesto, etcétera, si es mejor que la media, igual a la media o por debajo.

Y recomendó que de no sentir que las respuestas hayan sido favorables, no duden en acudir por ayuda profesional; atender la salud emocional puede evitar caer en adicciones ante situaciones adversas.