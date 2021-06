Querétaro, quinta ciudad con más futuro en Latinoamérica según el Financial Times

En otro ranking de la misma publicación que considera a todo el continente americano, Querétaro ocupa el lugar número nueve

Querétaro se posicionó en el quinto lugar del ranking “American Cities of the Future 2021/22” elaborado por el Financial Times, por ser de las mejores ciudades del futuro en Latinoamérica, solo por debajo de la Ciudad de México quien se llevó el puesto número uno de la lista; seguido por Bogotá, Sao Paulo y Santiago de Chile, quienes ocuparon el segundo, tercero y cuarto lugar, respectivamente.

La sexta edición del ranking de Ciudades del Futuro de las Américas analiza puntualmente las perspectivas de las ubicaciones de norte a sur a lo largo del continente, en cuanto a un conjunto de políticas destinadas a reactivar el crecimiento y el desarrollo en las áreas urbanas tras la pandemia por COVID-19.

En este sentido, Querétaro destacó también en otros rubros, por ejemplo, obtuvo el noveno lugar en la lista de las grandes ciudades del futuro del continente americano; en esta categoría fue la única ciudad de Latinoamérica que pudo obtener un lugar en la lista y se posicionó al lado de ciudades como Seattle, la cual obtuvo el primer lugar.

Por otro lado, Querétaro ocupó el cuarto lugar dentro del top 10 de las grandes ciudades del futuro en América con mayor potencial económico del mismo ranking “American Cities of the Future 2021/22”, elaborado por el Financial Times.

En la categoría de ciudades grandes del continente americano consideradas del futuro por su amabilidad empresarial, Querétaro ocupó el puesto número 7, dentro del top 10 en donde Vancouver, Seattle y Las Vegas, ocuparon los primeros tres puestos.

El municipio de El Marqués, también fue incluido dentro de la categoría de ciudades pequeñas con mayor potencial económico, ocupando el noveno lugar de la lista. También ocupó el lugar número siete tiene en la categoría de las ciudades pequeñas con mayor rentabilidad, solo por arriba de San Juan del Río, quien ocupó el lugar número 8 de esta misma lista.

Cabe destacar que para la clasificación del “American Cities of the Future 2021/22“, elaborado por el Financial Times, se recopilaron datos utilizando las herramientas especializadas en línea fDi Benchmark y fDi Markets. Luego, las ubicaciones se compararon de acuerdo con cinco categorías principales: potencial económico, facilidad para los negocios, capital humano y estilo de vida, rentabilidad y conectividad.