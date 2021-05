Promete Enrique Vega impulsar turismo en San Vicente Ferrer

El candidato también estuvo en Santa María Begoña en donde dijo que habrá más obra pública

El candidato a presidente municipal de El Marqués por el Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vega Carriles, acompañado de la candidata a diputada local por el Distrito XII, Verónica Galicia Castañón, se comprometió a darle más impulso turístico y apoyo a los talabarteros de San Vicente Ferrer, para que haya más derrama económica para las familias marquesinas.

En ese sentido, Vega Carriles explicó que para que haya más visitantes a San Vicente Ferrer, además de los apoyos que se puedan brindar a los productores de la piel, se tiene que continuar mejorando la imagen urbana con el arreglo de calles y avenidas, para que quienes lleguen de otras localidades, municipios o estados, encuentren un lugar agradable y que les dé grandes servicios y productos de calidad.

“Venimos a comprometernos hoy con San Vicente, voy a seguir trabajando por San Vicente, tenemos que hacer mucho más obra, se ha hecho obra, pero eso es poco a la que tenemos que seguir haciendo. San Vicente tiene que quedar como una joya, hermoso para que sea el orgullo de la gente que lo visita. Y tenemos que seguir apoyando a los talabarteros, gestionando espacios para que vendan sus mercancías, pero que haya más turismo aquí y que tengan ustedes más trabajo”.

En su intervención en Santa María Begoña, el candidato panista a la alcaldía marquesina, afirmó que una vez que se vea favorecido con el voto, se proyectarán las acciones en materia de obra pública para seguir abatiendo los rezagos en servicios básicos y urbanizaciones, para que ésta y otras comunidades continúen quedando al cien en cuanto a estos servicios. Finalmente, Enrique Vega pidió que el próximo 6 de junio salieran a votar y que lo hicieran por el mejor proyecto, el de Acción Nacional.

Por su parte, la candidata panista a la diputación local por el Distrito XII, Verónica Galicia Castañón, reiteró que se siente el triunfo en el apoyo y la energía de las personas que los reciben en cada localidad, pero les pidió que este próximo 6 de junio salgan a votar y a refrendar lo que todas las encuestas dicen, que la oferta del PAN es la que saldrá triunfadora y por ello El Marqués también ganará.

“Les agradezco mucho que estén apoyando este proyecto, el proyecto de las propuestas y para avanzar en nuestro municipio; nosotros nos ganamos los votos con propuestas y cumpliéndoles, porque así trabajamos Enrique Vega y yo, cumpliendo lo que prometemos. Les pido que me sigan brindado la confianza para continuar trabajando, me comprometo plenamente a regresar y van a ver el trabajo de una diputada y a representarlo dignamente, porque no les voy a fallar”.