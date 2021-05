“No nos sentimos seguras”, vecinas de la colonia Peñuelas protestan por reciente feminicidio

La violencia hacia las mujeres en la zona norponiente de la ciudad sigue: El pasado sábado se registró un feminicidio más en el sector, por eso las vecinas salieron a protestar para exigir justicia y seguridad

María Isabel vive en la colonia Peñuelas y desde hace dos años en su calle, junto con sus vecinas, coloca flores, veladoras y la fotografía de Estela, una vecina suya quien fue víctima de feminicidio en octubre de 2018 en la colonia Menchaca I.

El cuerpo de Estela fue encontrado en el dren pluvial ubicado en esa colonia, el mismo lugar en donde una mujer fue encontrada el pasado 8 de mayo en las inmediaciones de ese canal, a un costado de la avenida Plateros; las características de violencia en que encontraron su cuerpo indican que también se trata de un feminicidio.

“Yo me enteré en la madrugada del sábado, a las seis de la mañana, que habían encontrado un cuerpo en una bolsa y esta semana vi que iba a haber una concentración hoy y vine porque no podemos permitir que se normalice una situación así, porque no es el primer feminicidio que sucede aquí”, explica la señora María Isabel quien acude esta tarde a la manifestación convocada por vecinas de la zona para exigir justicia por el reciente feminicidio.

Para ella, la violencia hacia las mujeres en la zona norponiente de la ciudad sigue en aumento. Ni ella ni su sobrina, que la acompaña en esta concentración en donde se reúnen al menos 20 mujeres, se sienten seguras en la zona en la que viven.

“Estela tenía como 50 años, y era muy conocida por todos los vecinos. Su feminicidio ocurrió a una cuadra de mi casa, en 2018, solo que arrastraron su cuerpo al mismo canal, pero el que pasa en la calle Río Hondo y esto es alarmante porque sucedió en nuestro paso”, dice.

María Isabel cuenta que Estela era una mujer muy querida por todos los habitantes de la colonia. La describe como una señora “muy pacífica” y de la que los vecinos estaban al pendiente pues vivía en situación de calle.

“Su feminicidio nos indigna mucho todavía, y cada 8 de marzo nos organizamos para que no se olvide su caso y para denunciar que no queremos que eso siga sucediendo en nuestra colonia, porque ahora ocurrió este reciente caso”, insiste.

Tania coincide con la señora María Isabel. Tania es originaria de la zona y también se ha sumado a la concentración de esta tarde. Comenta que en San José El Alto, Menchaca, San Pablo y demás colonias aledañas, la violencia de género es un problema latente. Recordó que el año pasado una de sus vecinas también fue víctima de feminicidio.

“He vivido siempre en Villas de Santiago y este no es el único feminicidio en la zona, hace menos de un año apuñalaron a una mujer y ya estamos hartas. Son zonas muy difíciles en la que volver a casa en la noche, del trabajo o de la escuela, es un riesgo. Todas la noches tenemos que caminar con alguna protección, pensando si va a ser la última vez”, expresa.

El caso al que refiere Tania es el que ocurrió el 29 de agosto de 2020, cuando una mujer fue atacada por su esposo con un arma blanca en su propia vivienda, ubicada en la esquina de Calzada de las Lágrimas con la calle De Los Infantes, en Lomas de San Pedrito Peñuelas.

Fue en septiembre de ese mismo año que la Fiscalía General del Estado informó que el presunto feminicida fue vinculado a proceso y que los tres menores, hijos de ambos, quedaban a cargo de la Procuraduría de Protección Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes.

Zury es una de las vecinas que convocó a la protesta de esta tarde. Explica que el motivo de su manifestación es por el feminicidio ocurrido el 8 de mayo, pero también para hacer visible la violencia que viven las mujeres en Querétaro y en especial en esta zona de la ciudad.

“Casi nos desmayamos al saber que la violencia está a la vuelta de nuestras casas, y basta de callar y normalizar esto; es una palabra muy fuerte pero no podemos permitir más feminicidios y con esta manifestación hacemos un llamado también a la población y a las autoridades para que se haga justicia y que se dé con el feminicida”, reclama.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a marzo de 2021 solo se habían registro dos carpetas de investigación por feminicidio en Querétaro; el ocurrido el pasado 3 de mayo sería el tercero. Asimismo, ha registrado cuatro casos de homicidio doloso hacia las mujeres.

En ese mismo periodo, el SESNSP registró 560 mujeres víctimas de lesiones dolosas, cifra que colocó a la entidad en primer lugar a nivel nacional por cada mil habitantes.