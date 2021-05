Falta de obra pública en la capital pudo ser por mala gestión de recursos federales: Arturo Maximiliano

El candidato reconoció que en el sector existe la problemática de que se concentran compromisos con algunos desarrolladores para la ejecución de obras

La falta de obra pública en el municipio de Querétaro en los últimos tres años pudo deberse a la mala gestión de recursos federales, señaló Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a la alcaldía de Querétaro por Morena, quien dijo que no tiene compromisos ni ataduras con ningún constructor de la entidad.

Lo anterior, luego de ser cuestionado por un constructor sobre los pocos recursos federales con los que contó la actual administración para el desarrollo de obras en la capital.

“Te mentiría si supiera las razones en particular del municipio, a lo mejor no fueron buenos gestores, no lo sé. En lo personal sí es un objetivo el ser un gestor y bajar los recursos federales que se requieran, todos andamos en la misma lucha seguramente y yo buscaré ser muy eficiente en este tema“, subrayó.

Maximiliano García reconoció que en el sector existe la problemática de que se concentran compromisos con algunos desarrolladores para la ejecución de obras, por lo que reiteró que en su administración no habría ataduras para la asignación de obras.

Durante un encuentro con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el morenista presentó los ejes de su gobierno y destacó que se contempla un plan de manejo del Centro Histórico, que data del 2009, el cual contempla el ordenamiento de los comercios, a través de revisiones más exhaustivas de las licencias de funcionamiento, así como la construcción de más estacionamientos en dicha zona.

“La idea es, no solamente en la parte monumental, si no en la conservación de la habitabilidad del Centro Histórico, se está yendo mucha gente como habitantes y se está quedando mucho comercio, lo cual en un mediano plazo puede generar la muerte del centro histórico como lugar de donde vive la gente”, indicó.