Descarta Arturo Maximiliano García que sus proyectos “sean panistas”

El candidato de Morena a la alcaldía capitalina señaló que él no se formó para “encasillarse en un partido” y que el PAN no tiene monopolio de propuestas como las que él plantea, pues hay partidos socialistas progresistas en otras partes del mundo con propuestas similares

El Partido Acción Nacional (PAN) no tiene el monopolio de los proyectos que presento, defendió Arturo Maximiliano García Pérez, candidato a presidente municipal de Querétaro por Morena, luego de que un empresario calificara su plan de gobierno como panista y capitalista.

Durante un encuentro en el Club de Industriales, también fue cuestionado por su “brinco” del PAN a Morena, por lo que García Pérez recordó que desde hace tres años renunció al partido blanquiazul y detalló que su salida se debió a que creyó en un proyecto y las expectativas no se cumplieron.

“Yo no creo que el PAN tenga monopolio de ninguno de estos proyectos que presenté, yo los estudié en Estados Unidos mucho antes de que siquiera supiera de que iba a entrar al PAN, la verdad yo no me formé para encasillarme en un partido o una visión política. Le reitero, los podemos encontrar en otros países del mundo que tienen partidos socialistas progresistas”, dijo.

Arturo Maximiliano señaló que se siente cómodo realizando campaña abanderado por el partido Movimiento Regeneración Nacional y pidió no estigmatizar ni a las personas ni a los partidos. Reiteró que su salida del PAN fue por la pérdida de convicción en el partido y afirmó que aprovechará la oportunidad que actualmente tiene en beneficio de Querétaro.

“Mi suma a Morena no es un tema de ‘renuncio a un partido para meterme en este’, renuncié porque dejé de tener convicción en el PAN y hoy esta oportunidad la quiero aprovechar a favor de Querétaro, en un proyecto que yo he construido por años de preparación y de trabajo”, puntualizó.

Maximiliano García también fue cuestionado sobre su estatus económico que no encuadra en el perfil de Morena. Al respecto, Celia Maya García, candidata a la gubernatura de Querétaro por Morena, mencionó que es importante no polarizar, pues dijo que tener un buen sueldo no es señal de que no les interese el bienestar de las personas que se han quedado rezagadas.

“Como tienes una mejor situación de vida no puedes compartir proyectos sociales o pensar en los demás que se han quedado rezagados, pues ahorita yo creo se nos reprochara más aquí. (…) No soy rica, tengo lo necesario para vivir bien y yo creo que, igual que hoy, no está prohibido que por tener un buen sueldo no pudiera pensar en las demás personas”, indicó.

En el encuentro, se abordaron las propuestas de la y el candidato como el metro, tren ligero, contar con una policía comunitaria, recuperar la confianza de la policía y apostar a las energías limpias en el estado de Querétaro, entre otras.