Viable el metro para Querétaro, dice Arturo Maximiliano García

Además, durante un recorrido por la zona de Juriquilla, el candidato morenista a la presidencia municipal de Querétaro destacó la importancia de fortalecer la seguridad y apoyar a los comerciantes en el contexto de la pandemia por COVID-19

Inseguridad, problemas en la recolección de basura y en movilidad, fueron algunas de las quejas de habitantes y comerciantes de Juriquilla, durante el recorrido que realizó el candidato de Morena a la presidencia municipal de Querétaro, Arturo Maximiliano García.

En el recorrido, varios habitantes señalaron que desde el inicio de la pandemia vieron afectados sus ingresos, pero no recibieron apoyos por parte de la administración municipal. En el caso de los dueños de negocios, acusaron que además de la falta de apoyo se incrementó la inseguridad en la zona.

“Han asaltado locales al por mayor, el negocio de allá arriba van 3 o 4 veces que lo asaltan. Aquí la gente, en las noches, se paran donde se les antoja, como se les antoja, arriba de las banquetas, atravesados. Hay un problema de seguridad, hay un problema de recolección de basura. Asaltos al por mayor, hubo unos días en que aquí en plena calle pasa una señora grande de edad, un golpe y le quitan su teléfono”, declaró uno de los comerciantes.

Al respecto, Arturo Maximiliano García resaltó la urgencia de escuchar a la gente para definir las acciones que son indispensables para recuperar mejores condiciones de vida y de seguridad que favorezcan a la economía local en favor de todas las personas.

“Ya el problema no es solo la pandemia, sino que la gente no tenga condiciones de seguridad para salir a la calle a consumir y si la gente no sale a consumir, pues le afecta a usted. Está muy enraizada la inseguridad”, admitió el candidato a la presidencia municipal de Querétaro al platicar con los comerciantes.

Por otra parte, en entrevista con medios de comunicación, Maximiliano García se refirió a la posibilidad de que Querétaro cuente con un metro para resolver los problemas de movilidad y se declaró “completamente de acuerdo” con el proyecto que presentó la candidata al gobierno del estado, Celia Maya García.

“Lo he planteado en otras épocas de mi vida pública, en 2009, 2010 y en algún momento, probablemente cuando fui secretario del Ayuntamiento. Lo veo viable, obviamente en etapas porque no son proyectos que se concreten de un momento a otro. Estoy convencido de que es la mejor alternativa”, insistió el candidato de Morena.