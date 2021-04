Promete Abigail Arredondo apoyos económicos para locatarios de mercados

La candidata señaló que los apoyos se entregarán de manera directa y sin intermediarios

Abigail Arredondo Ramos, candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Querétaro, hizo un recorrido en el mercado La Cruz, para escuchar las necesidades de los locatarios y se comprometió a entregarles apoyos económicos de manera directa y sin intermediarios.

“Nuestro programa Crédito a la Palabra y microcréditos también es para comerciantes y ellos nos han pedido que lleguen de manera directa porque aquí a muchos no les ha bajado el apoyo porque es através de asociaciones y no les llega“.

Entre los principales problemáticas que se identificaron estuvo el tema de las licencias de funcionamiento, que tienen costos elevados, la falta de apoyos para sus negocios y excesos en el cobro de luz y agua en sus locales.

“Han tenido que despedir a personas que les ayudaban en sus negocios, o ya no han podido tener todo lo que tenían normalmente, y algunos locales ya han cerrado“.

Por ello, señaló que, aunque el tema de las licencias de funcionamiento es un tema municipal, pero no puede ser que en plena pandemia, el gobierno no sea solidario

“Siempre criticamos que el gobierno federal no ha sido solidario con Querétaro y sí, no han mandado ni un solo recurso extra pero en el gobierno estatal y municipal, en partidos gobernados por el PAN, no han bajado el costo de las licencias de funcionamiento o al menos un convenio y hoy si tu tienes que pagar la licencia también el predial y por parte de la autoridad no hay una manera sutil de apoyo.”, expresó la candidata priista.

Especificó que los apoyos que entregará a los comerciantes de los mercados serán personalizados de acuerdo a las necesidades específicas que cada uno tenga.

“Aquí primero tienes que saber qué necesidades existen, porque nos dicen ‘a mí no me ayudes con un programa de licencias, pero sé que vas a sacar becas o apoyo para Internet, apóyame con eso mejor’ y eso es lo que tenemos que hacer. Todos los programas que vayamos sacando es ver y evaluar a qué sectores vas hoy apoyarlo.“, dijo.