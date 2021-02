Habrá cortes de luz en Querétaro, adelanta CENACE

Además de Querétaro, también habrá afectaciones en Aguascalientes, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas

Este martes 16 de febrero habrá cortes de luz en el estado de Querétaro, entre las 18:00 y las 23:00 horas, adelantó el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

Lo anterior, debido al aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna registrada y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país.

Además de Querétaro, Aguascalientes, Colima, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas también registrarán cortes de carga rotativos y aleatorios.

El CENACE pidió a la sociedad tomar las medidas preventivas necesarias ante esta afectación y recomendó apagar las luces que no se usen, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, cerrar cortinas y persianas para conservar calor, y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

El @CenaceMexico insta a todos los sectores de la población a tomar las medidas preventivas pertinentes ante esta afectación del suministro eléctrico. #Sumemosesfuerzos — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

¿Qué son estos cortes rotativos? De acuerdo con el CENACE, estos contribuyen al balance carga-generación, programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

De acuerdo con el último reporte del centro de energía, tras el apagón de este lunes, aún continúan afectados dos mil 200 MW de carga de manera rotatitva en las regiones norte y noreste del país, específicamente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por indisponibilidad de generación eléctrica.