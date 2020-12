Morena Querétaro solicitará se haga público resultado de encuesta que dio gane a Celia Maya

De acuerdo con Ángel Balderas, la decisión ha generado descontento en la militancia y simpatizantes de Morena

Ángel Balderas Puga, presidente del consejo estatal de Morena, solicitará a la Comisión Nacional de Elecciones se hagan públicos los resultados de las encuestas realizadas para definir la candidatura a la gubernatura del estado de Querétaro.

“Como presidente del consejo lo voy a solicitar de manera formal. Ellos no van a estar aquí en Querétaro para hacer campaña, desde Ciudad de México se les hace fácil tomar decisiones como si fueran fichas, no piensan en los electores. Me parece una irresponsabilidad muy grande de parte de la comisión nacional de elecciones, porque son ellos quienes tomaron la decisión”, indicó.

En entrevista vía telefónica, señaló que la decisión anunciada este jueves ha generado descontento en la militancia y simpatizantes de Morena, lo que, adelantó, podría generar abstención para participar y colaborar en este proyecto de cara a las elecciones.

“Te doy mi opinión personal, para que después no se diga que es una oficial porque todavía no se reúne el consejo estatal para hacer un análisis. Los resultados para mí no son creíbles, es una opinión de mucha gente al interior de Morena en los que no tienen ni pies ni cabeza. En una encuesta es imposible que Celia Maya le pudiera haber ganado al doctor Gilberto Herrera o al doctor Santiago Nieto”, comentó.

A título personal, subrayó que Celia Maya García no había siquiera manifestado su interés por contender en las elecciones ni aparecía bien posicionada en las encuestas; además, se deslindó de la decisión tomada a nivel nacional de apoyar la candidatura de la ex magistrada.

“Nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver en la decisión. Yo no creo, no creo que Celia Maya haya ganado la encuesta. Que entre las mujeres haya quedado, sí lo creo, los números nos marcan que sí es así, entonces ¿qué es lo que puede haber? Lo que ya vimos en 2018, brazos caídos se dieron en varios municipios ante candidatos que no eran presentables para la militancia”, añadió.

Balderas Puga cuestionó que se impulse a Maya García tomando en consideración que ha perdido en las elecciones que ha participado, incluso en las de su aspiración al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Asimismo, precisó que, si la decisión se dio por una cuestión de género lo preferible es que lo digan, aunque dejó entrever que pudo tratarse de una actitud derrotista.

“Yo lo veo como decisiones desde la ignorancia, no conoces la realidad de Querétaro, quizá valoraron en términos de decir ‘bueno, es que Querétaro se va a perder’, es una actitud derrotista que también viene de la ignorancia, porque Morena se convirtió en la segunda fuerza política en 2018. Si no tienen esos datos se les hace fácil decir Querétaro ya lo perdimos, mejor lo dejamos perder para no tener conflicto con estados muy aguerridos como Michoacán o Guerrero”, consideró.