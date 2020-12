Descarta IEEQ que Nava y Sosa hayan incurrido en promoción personalizada

También se descartó que hayan incurrido en uso indebido de recursos públicos

Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, así como Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, no incurrieron en actos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.

Así lo determinó el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) al resolver los procedimientos especial sancionadores IEEQ/PES/011/2020-P y el IEEQ/POS/018/2020-P que presentó el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tras la difusión de fotografías de los alcaldes al entregar apoyos por la contingencia sanitaria por COVID-19.

De acuerdo con María Pérez Cepeda, consejera del IEEQ, no se válido la infracción en ambos casos porque solo se cumplió uno de los tres elementos, que fue que se mostraba el nombre y la imagen del funcionario en las fotografías.

No obstante, señaló que los elementos objetivo y temporal no se acreditaron porque en los mensajes no hubo un llamado al voto, así como no se destacaron acciones del funcionario o de su partido político, además que los hechos ocurrieron cinco meses antes del arranque del proceso electoral.

“No existen elementos expresos a partir de los cuáles se resalten cualidades o logros personales del funcionario denunciado, o expresiones que se resalten logros relacionados a una fuerza política y tampoco se abvierte un llamado al voto (…) temporal tampoco se tiene acreditado porque la conducta se verificó faltando más de cinco meses que arrancará el proceso electoral”, precisó la consejera.

En tanto, Rocío Rojas Rodríguez, representante de Morena en el IEEQ, lamentó que el instituto haya tardo 7 meses en resolver este caso, además que dijo que es preocupante por el proceso electoral que está en curso.

“Fueron casi sietes meses para resolverlo algo que no encuentra porque al menos en este procedimientos nos dice que faltó un elemento que no encuentran un llamado expreso“, mencionó Rojas Rodríguez.

Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del IEEQ, explicó que hubo retraso en la resolución debido a la conformación de las comisiones, así como en la determinación de la autoridad competente para resolverlo, pues dicho caso comenzó días previos a la entrega en vigor de la reforma a la Ley Electoral del Estado.

Por otro lado, el IEEQ declaró desierto el proceso de candidaturas independientes para la gubernatura del estado en el proceso electoral local 2020-2021; lo anterior, en virtud de que no se presentó ninguna manifestación de intención en el plazo establecido por la normatividad aplicable, del 1 al 15 de diciembre del presente año.