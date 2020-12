Coparmex evalúa los dos primeros años de AMLO

Tras los dos primeros años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Coparmex realizó una evaluación en siete distintos ejes para verificar las propuestas que realizó el presidente durante su campaña en comparación con las acciones y resultados que se han obtenido en el primer tercio de la cuarta transformación.

En el documento titulado “Balance 2 años de gobierno de AMLO 2 años de regresión” enumeran siete ejes estratégicos como son economía y mejores empleos, en donde la comparativa arroja la mayor cantidad de evaluaciones positivas, tomando en cuenta la reforma en materia de pensiones y las negociaciones del nuevo tratado de libre comercio en América del norte.

En rubro de Finanzas públicas sanas y competitividad fiscal el documento señala que los pequeños y medianos empresarios han sido los menos beneficiados, al no contar con estímulos fiscales durante la pandemia y los impuestos agregados a las plataformas digitales.

Seguridad es el apartado donde señala las mayores deficiencias del gobierno actual, ya que consideran que, aunque se creo la Guardia Nacional, no ha disminuido el índice de violencia, además, ya que los indicadores señalan que al día se registran 98 asesinatos dolosos en el país y 10 corresponden a homicidios contra mujeres, que según el documento corresponden a los indicadores más altos desde que se tiene registro.

Respecto al estado de derecho y combate a la corrupción se señalan que no ha disminuido la corrupción, se asignan contratos sin licitación y no se ha investigado a los casos de corrupción de personajes cercanos al presidente. Respecto a los indicadores de educación, prácticamente no se aprecian avances y se señala la desaparición de fideicomisos destinados al arte, la cultura y la investigación.

En el rubro de desarrollo local y sostenido se aprecian más pendientes y rezagos, a la par de promesas pendientes.