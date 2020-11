IMSS investiga presunta negativa de atención a hombre que murió afuera de hospital

La noche del lunes un hombre murió al exterior del IMSS, en avenida Zaragoza, luego de que, supuestamente, se le negara la atención.

Tras reportarse el fallecimiento de un hombre afuera de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en avenida Zaragoza, la delegación en Querétaro del IMSS informó que se investiga la presunta negativa de atención.

Fue este lunes 16 de noviembre cuando un hombre de aproximadamente 60 años de edad murió al exterior del área de urgencias del hospital; según algunos testimonios del lugar reportados por medios locales, la víctima había solicitado momentos antes atención médica en el nosocomio. Posteriormente, se trasladó al camellón central de la avenida y tiempo después, quedó inconsciente.

No obstante, de acuerdo con el comunicado del IMSS, en las bitácoras del área de urgencias no existe registro de que alguna persona no derechohabiente solicitara la atención médica. Asimismo, el IMSS aseveró que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y colaborará con las autoridades para deslindar responsabilidades.

“El IMSS en Querétaro refrenda su compromiso con la salud de los queretanos y ofrece atención de urgencias a quien amerite el servicio”, puntualizó la delegación.