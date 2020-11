Ante pandemia, queretanos se protegen contra la influenza

Este año se deberán aplicar la vacuna con especial énfasis las personas que formen parte de los grupos vulnerables; menores de entre seis a 59 meses de edad, mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud, o quienes padezcan diabetes, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH y/o obesidad mórbida

En esta temporada de frío, miles de queretanos que forman parte de los grupos vulnerables, se han aplicado la vacuna contra la influenza que, en esta ocasión, tiene prioridad para adultos mayores o personas que padezcan alguna enfermedad crónica.

En el puesto de vacunación, localizado en Plaza de Armas, Eva Jiménez forma parte de estos grupos al ser diabética y señala a Códice Informativo que, si bien el año pasado no se aplicó la vacuna, este 2020 decidió acudir, en parte por la pandemia del COVID-19.

“Una enfermedad menos (…) aguantar lo que venga”, indica con preocupación, al agregar que en otros años sí llegó a aplicarse la vacuna.

Eva insta a quienes forman parte de los grupos vulnerables a cuidarse y aplicarse la vacuna. “Si nos dicen, es por algo. Es por nuestro bien”, añade.

Jaime Villanueva indica que, si bien, en otros años se ha aplicado la vacuna, en esta ocasión también acudió por el COVID-19, y señala que, además de ser adulto mayor, tiene un padecimiento de salud en la cabeza.

“Yo todos años me enfermo, no de influenza, sino de catarro y no me fue tan mal (con la vacuna) (…) que se vacunen. Tenemos que ser responsables”, indica.

Por su parte, Julio Berumen menciona que todos los años se ha puesto la vacuna de la influenza, y este año por el COVID-19, decidió aplicársela para protegerse, ya que, así si se enferma de las vías respiratorias, se descartaría que padece influenza.

“Que todos vinieran a vacunarse, que piensen en su salud”, insta.

De acuerdo con las últimas cifras de la Secretaría de Salud (Seseq), alrededor de 222 mil 938 dosis se han aplicado en el estado, lo que significa un avance de 37.64 por ciento de la meta estatal programada.

Cabe recordar que, este año, se deberán aplicar la vacuna con especial énfasis las personas que formen parte de los grupos vulnerables; es decir, menores de entre seis a 59 meses de edad, mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud, o quienes padezcan diabetes, cardiopatías, cáncer, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH y/o obesidad mórbida.

Los puestos de vacunación están ubicados en los siguientes lugares y tienen los siguientes horarios:

1. Plaza de Armas (calle 5 de Mayo), de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.

2. Arcada Tienda del Sol (Corregidora esquina con calle 5 de Mayo), sábados y domingos de 09:00 a 15:00 horas.

3. Delegación Santa Rosa Jáuregui (calle Agapito Pozo, Centro), de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.