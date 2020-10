Salvador Cienfuegos es investigado por narcotráfico; tiene cinco cargos en su contra

El general será trasladado a NY donde a las 16:30 horas dará inicio su audiencia

El general Salvador Cienfuegos es investigado por cinco cargos relativos a narcotráfico, informó Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de relaciones exteriores.

En su cuenta de Twitter, el canciller informó que Cienfuegos será trasladado a Nueva York, donde a las 16:30 horas de México (14:30 horas en Estados Unidos), dará inicio su audiencia.

Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, este jueves por órdenes de la DEA.

Durante la conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que es lamentable que “esto suceda” y señaló que la detención del ex titular de la Sedena es una situación inédita pues la acusación es la misma por la que se detuvo al ex secretario de seguridad pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna.

Además, subrayó que esta detención es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen y de cómo se ha ido degradando la función pública gubernamental durante el periodo neoliberal.

“Yo siempre dije que no era solo una crisis, que era una decadencia lo que se padecía, un proceso de degradación progresivo y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás. Desde luego, todo esto debe probarse, no podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios, son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa”, agregó.

López Obrador aseguró que en México no existe ninguna investigación en contra del ex funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto.