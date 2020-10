Presenta Gallos Blancos protocolo de sanitario para permitir acceso de aficionados al estadio

El Comité Técnico de Salud está revisando dicho protocolo, por lo que aún no se determina una fecha para permitir el ingreso

El equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro ya presentó su protocolo sanitario para que se permita el ingreso de aficionados a los partidos que se realicen en el estadio Corregidora, confirmó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud en Querétaro.

La especialista en salud agregó que el Comité Técnico de Salud está revisando el estudio entregado; sin embargo, no se ha determinado una fecha para permitir el ingreso, pues se requiere la implementación de distintas medidas.

“Son muchas áreas, desde cuidar el acceso, cuál va hacer el mecanismo, cuántas personas deben de estar dispuestas, el tener todos los cuidados de acceso en cualquier lugar, la toma de temperatura, el uso de cubrebocas deberá ser obligatorio”, precisó.

En otro tema, Pérez Rendón detalló que han detectado que el 15.8 por ciento de las personas cercanas a pacientes COVID-19, que se han aplicado la prueba, han dado positivo a coronavirus, aunque no han registrado síntomas.

La directora de servicios de salud precisó que se han realizado las pruebas a 857 personas cercanas, de las cuales 136 han dado positivo; no obstante, enfatizó que estos no se consideran en los casos oficiales porque no tienen síntomas.

“Se le toma sobre todo a los contactos domiciliarios, el promedio esperamos encontrar entre tres a cuatro personas de positivo para hacer la toma de muestra. En un primer corte se han toma muestra a 857 personas”, indicó.