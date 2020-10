No hay evidencia de intervención de Secretaría de Bienestar en elecciones de la UAQ

Teresa García dijo que se tendrá que indagar qué actores externos intervinieron, por lo que pidió oportunidad de investigar la situación

No hay evidencias de que la Secretaría de Bienestar interviniera en las elecciones de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), afirmó Teresa García Gasca.

La virtual ganadora de la elección a rectoría, afirmó que se tendrá que indagar qué actores externos intervinieron, por lo que pidió oportunidad de analizar e investigar dicha situación.

“No tengo evidencias al respecto, no tengo evidencias que esta intromisión en particular esté relacionada con la Secretaría del Bienestar, desde luego es algo que tendremos que investigar, yo quisiera que nos dejaran hacer ese trabajo de estudio, análisis, investigación propiamente dicho y pudiéramos también nosotros más certeza de lo que estamos comentando”, indicó.

García Gasca mencionó que detectaron que en la manifestación ocurrida durante el debate hubo personas que no formaban parte de la comunidad universitaria, lo anterior debido a que las colectivas de la universidad se desmarcaron de los actos ocurridos.

“Me queda claro que no fue provocado necesariamente por la comunidad universitaria, aunque había algunos integrantes de la comunidad universitaria en ese momento, no todos lo eran. Tenemos cierta certeza en ese sentido, sobre todo porque la mayor parte de los grupos de colectivas, o de los que conozco, se desmarcaron, entonces, no se trataba de una colectiva universitaria propiamente dicho y tendremos que investigar qué sucedió”, añadió.

La rectora puntualizó que la manera de resolver conflictos es a través de la comunicación, por lo que se dijo abierta a dialogar con la comunidad universitaria cuando se requiera.

Cabe recordar que Marcela Ávila, presidenta de la comisión electoral de la UAQ, acusó que durante las elecciones se detectó una intervención por parte de personal de Bienestar.