Acusan intervención de la Secretaría del Bienestar en proceso de la UAQ

La presidenta de la comisión electoral de la Universidad Autónoma de Querétaro dijo que esto se deduce del análisis en redes sociales de quién y qué publica, lo que ha derivado en encontrar hilos “con personas que quieren incidir”.

Gilberto Herrera Ruiz, delegado de Bienestar, debe ser congruente con su discurso de mantener la política fuera de la universidad, declaró Marcela Ávila Eggleton, presidenta de la comisión electoral de la Universidad Autónoma de Querétaro.

“Que respeten a la universidad, se ha trabajado mucho en la universidad para mantener los intereses políticos fuera y creo que no nos toca hacerlo ahora. Como comisión no (hemos tenido ningún acercamiento con Herrera) y yo pediría que se mantenga en el ámbito de su competencia; si él siempre se mantuvo en un discurso de mantener a la política fuera de la universidad, pues toca ser congruente”, señaló.

En entrevista luego de que se cancelara el debate universitario, lamentó la guerra sucia que se ha dado en este proceso electoral, a la que, dijo, parece estar vinculada la Secretaría del Bienestar por el manejo que ha habido de las redes sociales.

“Por lo menos hemos visto actores involucrados, actores externos a la universidad. Sabemos que hay algunos vínculos con la Secretaría del Bienestar, pero, de nuevo, es lo que se ve a partir del manejo de las redes y demás […] como comisión no tengo evidencia más allá de los vínculos que se pueden observar”, puntualizó.

La presidenta de la comisión dijo que lo anterior se deduce del análisis en redes sociales de quién y qué publica, lo que ha derivado en encontrar hilos “con personas que quieren incidir”.

Afirmó que, durante este proceso, como comisión electoral han velado por garantizar la libertad de expresión; sin embargo, no coincidió en las expresiones que se han hecho en redes sociales, por lo que confió en que la comunidad universitaria sabrá diferenciar los ataques y denostaciones de las propuestas de trabajo.

“Si bien son demandas legítimas, sí hay, o por lo menos hemos visto actores involucrados, actores externos a la universidad y hacer un poco del análisis de las redes de quién publica, qué publica, quién está relacionado nos lleva a encontrar algunos hilos con personas que quieren incidir y me parece lamentable”, insistió.

Ávila Eggleton aseguró que se reforzará la seguridad para garantizar que la jornada de auscultación se lleve en un ambiente de paz y tranquilidad, y advirtió que en caso de que se esté considerando impedir las votaciones o dañar las urnas se podría incurrir en un delito federal.

“Habrá una estrategia de seguridad que se está contemplando desde ayer, la idea es que las y los universitarios puedan votar en paz, respetar nuestros espacios; sabemos que además el agredir, incluso el tratar de llevarse urnas o el impedir que las personas accedan a los recintos de votación es un delito electoral, es un delito federal, en el caso de dañar las urnas del INE, y no se trata de que sea una práctica no deseable, si no que implica delitos del orden civil o penal”, puntualizó.