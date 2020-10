Fallece Arturo Rivera; maestro del arte mexicano del siglo XX

La madrugada de este jueves el artista murió a los 75 años a causa de una hemorragia cerebral provocada por una caída que sufrió en su casa-estudio de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, de acuerdo con informes de su hija Emilia. La noticia sorprendió a colegas, amigos y admiradores del artista considerado “de culto”.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura señaló que Arturo Rivera deja un trascendente legado en la plástica del país y recordó que en 2005 ganó el Primer Premio en la II Bienal de Arte de Pekín, China con el óleo Llegando a Nueva York, que ahora pertenece a la colección del Museo Nacional de Arte de ese país.

Rivera nació en 1945 en la Ciudad de México. Estudió pintura en la Academia de San Carlos entre 1963 y 1968 y procesos de serigrafía en la Escuela de Arte City Lit en Londres. Pasó ocho años de su vida en Nueva York donde, entre cocinas, trabajos de albañilería y fábricas de pintura, logró sacar adelante su vocación artística. Luego, en 1979, se convirtió en asistente del artista alemán, Max Zimmerman.

En 1969 presentó su primera exposición individual en homenaje al Che Guevara. En 1973 estudió serigrafía y fotoserigrafía en Londres. En 1976, se trasladó a Nueva York y en 1978 comenzó con su característico estilo realista. En 1979 por invitación de pintor Mac Zimmerman se fue a Múnich, Alemania como su asistente.

Regresó a México en 1981 para una exposición en la Universidad de las Artes y las Ciencias de Valencia. En el 2000, se seleccionó la obra de Arturo Rivera para una exposición de pinturas de autorretratos en el Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México junto con obra de Diego Rivera, Frida Kahlo, Francisco Goitia, entre otros.

En 2003, Arturo Rivera fue distinguido por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México (MARCO), como “maestro del arte mexicano del siglo XX”.

En entrevista con el escritor Jaime Moreno Villarreal, Rivera rechazó la casilla de pintor clásico. “Mi pintura, yo la llamaría más bien formal y realista, no clásica. En mi trabajo tengo que tener una forma estricta; si no, exploto, pues el contenido es muy fuerte. El realismo es una valoración de la luz”, respondió.

Sobre su técnica, Rivera dijo “Trabajo con modelo, pero no pinto directo del natural, sino que siempre parto de una sesión de fotos. Tampoco hago estudios previos para verterlos en un cuadro. Dibujo sobre el lienzo copiando directamente de la fotografía o, si es algo muy complicado, cuadriculo. Actualmente ya casi no dibujo así, sino que me voy con las luces y las sombras”.

El panorama artístico mexicano e internacional extrañará al pintor de irrealidades.

Con información de Infobae y La Jornada