Tras ausencia de Hugo Bustamante a citatorios, analizan abogados de FDS proceder legalmente en su contra

Hugo Bustamante no ha atendido los citatorios de la demanda por daño moral que interpuso el gobernador en su contra

Abogados del gobernador Francisco Domínguez Servién analizan la posibilidad de citar, por tercera ocasión, a Hugo Bustamante o proceder legalmente en contra del mismo, tras ausentarse de los citatorios por la demanda civil presentada por Domínguez Servién.

En julio del año pasado, Domínguez Servién, en su calidad de ciudadano, demandó a Hugo por daño moral ante la Fiscalía General del estado de Querétaro, tras vincular este último al gobernador en el caso de corrupción en el que se vio involucrada Caja Libertad.

Fernando Flores Pérez, abogado externo de Domínguez Servién, recordó que como parte de la demanda civil presentada se le citó a Hugo a comparecer en diciembre del año pasado y este 1 de julio; sin embargo, en ninguno de los casos se presentó, calificando su conducta como deliberada y sistemática para obstaculizar el procedimiento.

“En términos generales lo vincula a Caja Libertad y a todos los hechos irregulares que se han manifestado de Caja Libertad. Lo que se pide es que sustente por qué sostiene dichas afirmaciones de esta relación, que a la fecha no hay ninguno. Ya las autoridades han hecho una auditoría y tampoco han encontrado algo. Ninguna de las dos citas, podríamos optar por volverlo a citar o ya seguir con la consecuencia de la demanda formal y seguir el proceso, pero está por definirse”, afirmó.

Flores Pérez señaló que debido a la inasistencia de Bustamante existen consecuencias procesales como la imposición de una multa o el arresto; aunque detalló que estas serán evaluadas en el juzgado civil donde se atiende el caso. Asimismo, enfatizó que será el juez el que determine si habrá una reparación del daño por los posibles daños y perjuicios ocasionados.

“Son dos conceptos los que se están buscando, uno que se quede claro que no tiene sustento lo que ha manifestado, y dos, cuál es la afectación que esto ha ocasionado a la imagen. Todavía no hay una acusación, este procedimiento es para investigar y llegar a la verdad de las alegaciones y esta persona no ha comparecido. Lo que podría materializarse son los daños y perjuicios si este señor no acredita todo lo que ha dicho en medios y ante autoridades sobre la vinculación de Caja Libertad”, declaró.

Consultado sobre una próxima audiencia, el abogado refirió que todo dependerá de lo que determine el juzgado tras las ausencias repetitivas de Bustamante.

Cabe recordar que días después de que Hugo Bustamente vinculará a Domínguez Servién con este caso, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), deslindó al mandatario queretano, incluso al senador Mauricio Kuri, de estar involucrado en alguna irregularidad.