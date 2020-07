15 trabajadores de negocios afiliados a Canaco han presentado síntomas de COVID-19

Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, presidente de la cámara empresarial, señaló que estos datos corresponden a la última semana, aunque aún no se confirma si, en efecto, se trata de coronavirus

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) ha identificado a 15 personas con síntomas de COVID-19, señaló Carlos Habacuc Ruiz Uvalle, presidente de la cámara empresarial, quien precisó, estos no se han confirmado.

En rueda de prensa, Ruiz Uvalle explicó que desde la semana se tuvo este registro y estas personas se trataban de empleados de los establecimientos.

Abundó que de acuerdo con el protocolo de la Canaco, inmediatamente se presentan los síntomas, se envían a su casa los trabajadores para que tengan atención médica, o bien, que no asistan a laborar.

“No están confirmadas, sino que se habían sentido mal. La empresa, el comercio la capacitación que nosotros estamos dando es que inmediatamente una persona que muestre un síntoma, de cualquiera de estos, que se le regrese”, dijo.

El líder del comercio establecido recalcó que los contagios no se dan a través de los negocios, si no entre la sociedad que no aplica las medidas de seguridad sanitaria como el uso de cubrebocas o la sana distancia.

En este sentido, enfatizó que cuando se confirmen los casos positivos, las autoridades les instruirán sobre el protocolo a seguir en los establecimientos, mientras tanto, dijo, se mantienen medidas para identificar a personas con síntomas.

“No es que estemos exentos, pero el comercio en general está tratando de cumplir, donde se más se está viendo los contagios es en un tema social”, dijo.