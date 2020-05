Las pruebas de detención de COVID-19 se aplican en función de la demanda: Alomía

El director general de Epidemiología explicó porque en México no se ha decidido realizar pruebas masivas como en otros países

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, enfatizó que la aplicación de pruebas para detectar el COVID-19, se realiza en función de la demanda, y no es recomendable el someterse a una, de estar asintomático, ya que esto no asegura que no pueda darse un contagio posteriormente.

Durante la conferencia de prensa vespertina del viernes, Alomía dio a conocer que, al corte del 14 de mayo, se han realizado 128 mil 253 pruebas en el sistema público, 70 mil 809 en la red de laboratorios estatales de salud pública y 50 mil 775 en los laboratorios de hospitales de concentración.

“No es que exista una programación que diga, esta semana voy a realizar 500 pruebas o voy a realizar mil pruebas, las pruebas se van realizando en función de la demanda. Llega una persona con signos y síntomas de la enfermedad a una unidad, la unidad la clasifica como casos sospechosos y en función del protocolo de muestreo, aplica la prueba”, detalló.

Agregó que, adicionalmente, se encuentran distribuidas 101 mil 900 pruebas, en el país y, hace ocho días, se adquirieron 300 mil adicionales.

Alomía recalcó que si no se presentan síntomas o signos del COVID-19, no se tiene por qué pagar para la aplicación de una prueba, ya que esto no asegura que, si el resultado es negativo, la persona no se contagie posteriormente.

“La utilidad de realizar la prueba como tal, precisamente tiene que ver, con las acciones que uno va a llevar a cabo para el cuidado de la salud. Si yo me encuentro asintomático, si yo no encuentro signo o síntoma de enfermedad, realmente no tendría por qué invertir o gastar una cantidad de dinero”, dijo.