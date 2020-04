Uso de cubrebocas es opcional y no sustituye otras medidas de prevención: Seseq

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, recomendó a la ciudadanía elaborar sus cubrebocas para que no se utilicen los de grado médico y se genere desabasto

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, enfatizó que el uso de cubrebocas es opcional, y este no sustituye otras medidas de prevención de COVID-19 como el lavado de manos.

Así lo indicó al ser cuestionada sobre la recomendación del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades sobre el uso de cubrebocas, que, de acuerdo con la organización europea, podría resultar útil en la mitigación del contagio de COVID-19.

“El uso de cubrebocas de manera indiscriminada es voluntario y sin confiarnos, lamentablemente cuando lo utilizamos, está demostrado que te confías y todas las demás medidas las relajas, dejas de lavarte las manos”, enfatizó.

La funcionaria agregó que las personas asintomáticas no son pacientes, pues no tienen síntomas y son muy difícil de identificar, y recordó que el 80 por ciento de las personas que pudieran infectarse no van a tener sintomatología.

Agregó que no se puede realizar pruebas de manera indiscriminadas a las personas, pues no habría la capacidad y se le estaba quitando la oportunidad a una persona enferma de hacer el diagnóstico.

Por último, recomendó a la ciudadanía elaborar sus cubrebocas para que no se utilicen los de grado médico, pues se le quita la oportunidad al personal de salud de protegerse ante la atención de pacientes COVID-19, además que el mejor mecanismo de prevención es quedándose en sus casas.