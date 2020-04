Llegan insumos médicos a la Secretaría de Salud provenientes de China

Además, el Comité Estatal de Bioética será el encargado de decidir a quien se le proporcionará el soporte respiratorio en caso de que se tenga que decidir entre un joven y un adulto mayor.

Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro, informó que esta mañana llegó el primer lote de insumos de la federación que adquirió en China.

Explicó que desconocen la cantidad de guantes y mascarillas n95 que llegaron al almacén de la secretaría de Salud, debido a que no hubo un comunicado con un listado del material que se iba a mandar.

“Si llegó el día de hoy, pero no tengo las cantidades porque no hubo un comunicado previo, hubo que nos iban a mandar insumos pero no un listado de cuántos guantes o cuántos cubrebocas”, precisó Pérez Rendón.

Además al ser cuestionada sobre el llamado que realizo Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud de México, sobre que denunciar a las personas que obstaculizan la llega de insumos al personal de salud no aplica en la entidad porque llegaron está mañana.

Agregó que por tal motivo tampoco tiene queja de médicos o personal de enfermería a quienes les hayan negado los insumos provenientes de China.

Por otro lado, informó que será el Comité Estatal de Bioética quién decida si en un momento dado entre los pacientes graves se otorgue un ventilador a un paciente joven, en vez de un adulto mayor.

“Estaremos analizando junto con el Comité de Bioética; se emitió este lineamiento en el caso que se llegue a esta situación, nuestro mayor deseo es no llegar a decidir entre a quién se le da y a quién no“, enfatizó la funcionaria estatal.

Cabe señalar que la secretaría de Salud de Querétaro cuenta con 154 ventiladores, mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro cuentan con 120 ventiladores, teniendo un total de 274 equipos de soporte respiratorio para la entidad.