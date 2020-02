Querétaro, sin denuncias contra profesores en lo que va del año

Botello Montes señaló que la Usebeq atiende las denuncias por acoso, y de existir un probable delito se canaliza a la Fiscalía General del Estado

Durante este año, no se han registrado denuncias por acoso sexual en instituciones educativas de Querétaro, indicó Alfredo Botello Montes, secretario de Educación en el estado, quien dijo que ya han sido cesados dos profesores, uno de ellos, por violencia física en San Juan del Río.

En entrevista, el secretario estatal recordó que en el último año un docente que laboraba en una escuela del norte de Querétaro fue acusado por acoso, consignado ante las autoridades y mantiene un proceso penal, además también fue cesado como profesor.

Agregó que también se dio el caso de violencia física de un docente en San Juan del Río, y que también fue cesado.

“No tengo conocimiento de algún otro que haya sido…en este momento, no me llega a la mente alguien más. Si hubo, no en cuanto a un asunto de carácter sexual, sino de algún abuso en cuanto a una violencia física”, precisó.

Botello Montes señaló que la Unidad de Servicios para la Educación Básica del estado (Usebeq) atiende las denuncias por acoso, y de existir un probable delito se canaliza a la Fiscalía General del Estado; asimismo, dijo que se puede llegar incluso, al despido del maestro.

Botello Montes agregó que, para atender la violencia de género, se aplica el Programa de Convivencia Escolar, donde se establece el respeto a las personas; ya que: “Más allá de la violencia de género, es el respeto a la propia dignidad de la persona. Yo creo que es lo más importante, independientemente del género, condición social o cuestión económica”, declaró.