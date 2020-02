Presentan sexta edición del Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí en Querétaro

El festival busca que la sociedad no indígena reconozca que los pueblos tradicionales no son solo folclore, sino que producen arte y cuentan con una lengua

Con el objetivo de visibilizar, valorar y dignificar la lengua, arte y cultura de los pueblos originarios de México, se anunció la sexta edición de ‘FLACO’, Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí.

De acuerdo con Ewald Hekking, responsable del Programa de “Rescate y revitalización del

Estado de Querétaro” de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, el festival también busca que la sociedad no indígena reconozca que los pueblos tradicionales no son solo folclore, sino que producen arte y cuentan con una lengua y no un dialecto.

“Los distintos pueblos indígenas no solo son folclore, sino que producen arte en toda la extensión de la palabra y que su lengua no es un dialecto que solo se limita a la oralidad, sino que es una lengua que se puede leer y escribir”, enfatizó Ewald Hekking.

En tanto Roberto Aurelio Núñez López, presidente del comité organizador del FLACO, informó que el evento se realizará del 21 al 29 de febrero, teniendo como marco la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna.

Mencionó que la inauguración se realizará el viernes 21 de febrero a las 10:00 am en el Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía de la UAQ.

Asimismo, habrá diferentes actividades en el Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”, el Centro de Arte Bernardo Quintana, así como en los municipios de Amealco, Tolimán y Ezequiel Montes.

Añadió que en esta ocasión se podrán escuchar participaciones en las lenguas Mazahua y Hñätho (otomí) del Estado de México y Michoacán, Hñäñhu (Otomí) de Hidalgo, Eza’r (Chichimeca) de Guanajuato, Xi’ui (Pame) de San Luis Potosí, Totonaku y Náhuatl de Puebla, Triki de Oaxaca, Wixárika (Huichol) de Jalisco y Hñäñho y Hñöñhö (otomí) de Querétaro.

Cabe señalar que durante el festival también habrá presentaciones artistas y culturales en sus distintas sedes.