Bancada de Morena analiza sumarse a propuesta del PRI contra “Ley guaruras”

Por su parte, la panista Verónica Hernández Flores, presidenta de la Mesa Directiva, reiteró que lo aprobado por el Congreso de Querétaro fue una armonización a la ley Federal, votada por Morena, el PRI y el PES

Luego de anunciar la bancada del PRI en el Congreso local, que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la #LeyGuaruras, Paloma Arce Islas, diputada local por Morena, señaló en que se revisará con la coordinadora de la bancada, Fabiola Larrondo Montes, si el grupo parlamentario respaldará la propuesta.

“Vamos a estar viendo qué vamos hacer”, declaró.

Fue este 18 de febrero, cuando con el rechazo del PRI y algunos legisladores del PES y Morena, se aprobó una armonización a las leyes federales, que posibilita que los servidores públicos que realicen funciones de seguridad, dispongan de integrantes de alguna institución para recibir seguridad personal, aún después de terminar su encargo.

De acuerdo con la morenista, el mantener guardias de seguridad, al concluir su cargo, no forma parte de lo estipulado en las leyes federales y, en este sentido, lamentó que no se especifiquen detalles como el tiempo que podrán disponer de este personal.

“El tema de la seguridad es para todos los ciudadanos (…) es incongruente, porque finalmente, debemos de trabajar porque haya seguridad para todos y no nada más para unos cuantos”, dijo.

Falso que gobernador cuente con escoltas: Hernández Flores

Sin embargo, la panista Verónica Hernández Flores, presidenta de la Mesa Directiva, reiteró que lo aprobado por el Congreso de Querétaro fue una armonización a la ley Federal, votada por Morena, el PRI y el PES; partidos que se opusieron a la votación en el Congreso local.

En este sentido, calificó como “falso totalmente” que el gobernador tenga escoltas a su servicio; aún y cuando, de acuerdo con la Gaceta Legislativa, con fecha del 17 de febrero de 2020, el presidente del Consejo Estatal de Seguridad; es decir, el gobernador, es uno de los funcionarios que se verían beneficiados con esta reforma.

“Es falso que digan que el gobernador va a tener escoltas (…) han desviado totalmente la reforma. Es una ley general”, enfatizó.

En este sentido, llamó a que los diputados lean el dictamen y no politicen sobre este tema; instó a los legisladores a ser responsables, honestos y que no hagan sentir al ciudadano, “que porque no está de acuerdo conmigo miente”.

“Ojalá y los diputados todos leyeran y dejaran de politizar, cuando, finalmente, nosotros como legisladores hacemos nuestro trabajo y homologamos las leyes federales, ellos quieren venir a decir que no es cierto”, agregó.