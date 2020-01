Filósofa transfeminista Sayak Valencia ofrece conferencia en la FCPS de la UAQ

La ponencia “Cuerpos en resistencia, líneas de fuga y comunidades de afectos desde los feminismos” se dio en el marco del Diplomado Feminismos Críticos para la Participación Política

En las instalaciones del Centro Integral de Medios (CIM) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) se realizó la conferencia “Cuerpos en resistencia, líneas de fuga y comunidades de afectos desde los Feminismos”, impartida por Sayak Valencia, filosofa, poeta, ensayista y autora del libro Capitalismo Gore. Dicha actividad se dio en el marco del Diplomado Feminismos Críticos para la Participación Política, coordinado por Género UAQ.

Durante su participación, Sayak Valencia indicó que, dado el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres, cisgénero, transgénero y personas feminizadas en México, ha sido necesario tomar las redes y las calles para denunciar a las diferentes instancias involucradas en el abuso, lo que ha generado que dichas denuncias se hagan virales a través de Internet en todo el continente.

Además, la conferencista señaló que, por ejemplo, la diamantina rosa utilizada en las diferentes manifestaciones no sólo es un polvo brillante, sino que se trata de una denuncia que repudia la violencia estructural contra las mujeres; violencia que dijo, va desde el acoso callejero hasta el feminicidio.

“El hecho de que el estado criminalice la protesta, no solamente afecta a las feministas, sino que afecta a todo el discurso y a todos los derechos sociales y civiles de las poblaciones, porque si nos criminalizan no tenemos derecho a protestar, y alguien que ya no tiene derecho a protestar, es completamente inofensivo”, afirmó.

Por otra parte, Sulima García Falconi, docente-investigadora de la FCPS, explicó que la ponente se ha convertido en un referente en América Latina y su trabajo desde hace muchos años ha sido reafirmado por intelectuales feministas contemporáneos.

Finalmente, Cathia Huerta Arellano, coordinadora de Género UAQ, manifestó su beneplácito por tener en esta ocasión a la intelectual originaria de Tijuana y abrir esta actividad a los estudiantes y al público en general.