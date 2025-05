The Retail Experience 2025 da inicio en Querétaro con una celebración a la moda, el talento y la creatividad mexicana

Este sábado dio inicio The Retail Experience by The Fashion Retail Academy, un evento que se celebrará los días 17 y 18 de mayo de 2025, reuniendo a lo mejor del talento emergente y consolidado del mundo de la moda, el diseño y el emprendimiento en México.

La jornada inaugural se llevó a cabo en el Centro de Arte Emergente, donde se congregaron diseñadores, emprendedores, expertos de la industria, estudiantes y representantes del sector público y privado.

Entre las actividades programadas para este fin de semana se incluyen conferencias, masterclasses, desfiles de moda, sesiones de networking, espacios de bienestar como yoga y momentos de convivencia como coffee parties.

Durante el acto de apertura, se contó con la presencia de personalidades como Carlos Del Toral, profesional de la moda quien dirigió unas palabras de bienvenida; Paula Ortega, asociada clave del proyecto, el arquitecto Gustavo Sánchez y Santiago Díez, anfitrión y aliado fundamental para la realización del evento en este espacio.

“Hoy se materializa un sueño que llevamos trabajando con el corazón, la mente y toda la pasión que sentimos por la moda (…) Creo profundamente que la moda no solo define la nueva estética, sino que construye realidades, conecta talentos y revela los muchos mini mundos que la integran, desde la creatividad hasta la estrategia, desde la emoción hasta el negocio”, expresó Carlos Del Toral, destacando el valor de las alianzas con expertos y marcas que creyeron en el proyecto desde sus inicios.

La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, a través de un mensaje enviado por Adriana Vega Vázquez Mellado, destacó la importancia de eventos como este para fortalecer el turismo, la economía y cultura del estado.

“La moda es una expresión cultural que trasciende fronteras y en Querétaro reconocemos su valor como un motor económico y turístico (…) Desde la Secretaría de Turismo reiteramos nuestro compromiso y de apoyar iniciativas que promuevan el crecimiento sostenible e innovación de todos estos sectores. Creemos finalmente que trabajando juntos podemos llevar a Querétaro al siguiente nivel”, fue el mensaje de la secretaria de Turismo.

Finalmente, en un mensaje conjunto entre el Centro de Arte Emergente y de la Secretaría de Cultura, se reiteró el compromiso de ofrecer un espacio abierto, profesional y cercano a todas las expresiones culturales.