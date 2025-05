Preocupa que no han llegado medicamentos “a donde deberían de llegar”: Mauricio Kuri

Existe preocupación debido a que los medicamentos “no han llegado a donde deben de llegar” por parte de la federación, declaró el gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien añadió que otra de las preocupaciones es el recorte de 500 millones de pesos que se tuvo por parte de la Federación.

Aseguró que los aranceles sobre los medicamentos no le han preocupado pero si la reducción de apoyos que se ha tenido hacia el sector salud, pero a pesar de esta situación señaló que ha tenido un buen diálogo con el secretario de salud, David Kershenobich Stalnikowitz.

“El suministro de medicamentos es una preocupación para mí pero no por los aranceles, es una preocupación para mí porque no nos ha llegado producto a dónde debió haber llegado por parte de la federación, nos bajaron 500 millones de pesos por parte de la federación para salud y es lo que me preocupa para finales de año” indicó.