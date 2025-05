Denuncian presunto fraude inmobiliario en Corregidora; colonos exigen justicia

El día de hoy se llevó a cabo una rueda de prensa con ciudadanos del municipio de Corregidora, quienes alzaron la voz para denunciar públicamente una serie de presuntos fraudes inmobiliarios cometidos en el municipio de Corregidora.

Esta rueda de prensa fue encabezada por los diputados Sinuhé Piedragil, Ulises Gómez de la Rosa, Homero Barrera y Luis Humberto Fernández, así como la regidora Mireya Fernández, quienes dieron a conocer el caso de la colonia Paisajes de Lourdes, donde decenas de familias han sido víctimas de prácticas irregulares por parte del supuesto fraccionador Héctor López Rodríguez.

Los habitantes de esta colonia denunciaron que, pese a haber adquirido terrenos desde hace más de 20 años, no cuentan con escrituras, servicios básicos, ni certeza jurídica sobre sus propiedades.

Sonia Herrera González, presidenta de la Asociación de Colonos de Paisajes de Lourdes, aseguró que el responsable ha engañado a los compradores con la promesa de regularizar los predios, sin cumplir con los requisitos legales ni entregar documentación.

“Hicimos compra de buena fe a una inmobiliaria a de nombre el señor Héctor López Rodríguez, por el que nos vendió y el que nos ha mantenido engañados durante muchos años. Llevamos 20 años, hay personas que ya le pagaron escrituras desde hace 20 años, lo que son puras promesas porque ni uso de suelo tienen”, denunció Sonia Herrera.

A su testimonio se sumaron Eduardo Sánchez Rodríguez y Remigio Cruz, quienes denunciaron haber sido extorsionados por el señor Héctor López Rodríguez, quien les exige pagos adicionales por servicios como agua y luz, a pesar de que estos ya habían sido contratados o pagados con anterioridad.

“Me dijo ser el dueño de las parcelas que él estaba fraccionando, desde hace 10 años me cobró una cantidad y tengo los recibos que avalan lo que yo estoy diciendo, me cobró el agua (…) acudí a sus oficinas (…) para que me otorgara el agua que él me prometió desde hace 10 años y me sale con que necesito pagarle a él 50 mil pesos. Me pedía 15 mil pesos para iniciar el trámite y los restantes 35 mil pesos yo los tenía que estar pagando en mensualidades diferidas”, señaló el ciudadano Sánchez Rodríguez

Los diputados señalaron que este caso forma parte de un patrón de abuso inmobiliario que afecta a por lo menos 49 fraccionamientos en proceso de regularización en Querétaro. Asimismo, afirmaron que los colonos han sido amenazados por exigir sus derechos, por lo que solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para detener estos actos.

“La gente está pagando por vivir en condiciones de incertidumbre, sin servicios, sin escrituras y con miedo. Eso es inaceptable”, declaró el diputado Sinuhé Piedragil.

Finalmente, los legisladores reiteraron su compromiso de acompañar a las familias afectadas en su exigencia de justicia, así como de impulsar iniciativas para prevenir este tipo de fraudes inmobiliarios y brindar certeza jurídica a la hora de adquirir un patrimonio.