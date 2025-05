Acusaciones y divisiones en el Congreso de Querétaro ante el tema de la Reforma Judicial

Diputados realizaron la sesión de comisiones unidades de Administración y Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado de Querétaro, en la que se abordó como tema central la reforma al Poder Judicial del estado.

Contó con la asistencia de los diputados Guillermo Vega Guerrero (presidente), Homero Barrera Mcdonald y Enrique Antonio Correa Sada. Durante su intervención, el presidente de la Mesa Directiva, Luis Gerardo Ángeles Herrera, subrayó el carácter democrático del proceso y agradeció la participación activa de los 18 ayuntamientos del estado.

Se informó que 16 de los 18 municipios respondieron al dictamen remitido, ya sea manifestando no tener observaciones o enviando comentarios específicos. Los únicos municipios que no emitieron comunicación fueron Landa de Matamoros y San Joaquín.

Durante la sesión, el diputado Ulises Gómez de la Rosa, expresó que la reforma judicial es necesaria para combatir la impunidad, modernizar el sistema de justicia y alinearse con el mandato popular expresado en las urnas en 2024. Cuestionó la falta de dictaminación de propuestas legislativas presentadas por su bancada y llamó a homologar las reformas locales con lo ya aprobado a nivel federal.

“Hay municipios que en sus oficios de contestación no entienden de qué se trata esta reforma (…) En las anteriores sesiones de Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales se ha tratado de desacreditar el proceso con argumentos falaces (…) Los he escuchado también aquí hablar de la identidad de candidatos, pero si hablamos de cifras, el 70% de los candidatos no tienen identidad alguna, el 4% tienen algún tipo de nexo con el PRI, el 3% con el PAN y el 22% de Morena (…) No olvidemos que la reforma de 1994 de Ernesto Zedillo fue un golpe de Estado (…) que, por cierto, esta legislatura aprobó sin chistar (…) doble moral, la etiqueta que distingue al PAN y al PRI”.