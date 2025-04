Respaldo total a operadora que sufrió violencia de género en Lomas de Casa Blanca: Gerardo Cuanalo

La operadora que fue agredida en una de las vialidades de la colonia Lomas de Casa Blanca tiene todo mi respaldo, declaró el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, y reprobó el que existieran este tipo de actos violentos hacia las operadoras del Sistema de Transporte Qrobús.

Fue en recientes días cuando se subió un video a redes sociales en donde se puede apreciar cómo una persona, agredió a una operadora Qrobús a manera de violencia de género por no operar en una vialidad de la colonia; en este video se puede apreciar que la conductora no quiso continuar operando la unidad debido a la falta de espacio para avanzar ocasionado por vehículos estacionados en zonas no autorizadas.

“Todo nuestro respaldo para la operadora, hizo lo correcto, tomó la decisión correcta y tiene todo el respaldo de la Agencia, lamentamos que se haya presentado esta situación, no estamos de acuerdo que haya esta agresión en nuestras conductoras, ellas han marcado mucho la diferencia en este servicio” declaró.

El director de la AMEQ dijo tener el conocimiento de este video en redes sociales y lamentó esta situación, sin embargo, consideró que este caso no puede llegar a un “punto jurídico” por lo que desconoce si se puede realizar una sanción por esta agresión.

Mencionó que se tiene el conocimiento sobre el usuario de redes sociales que subió el video a la internet.

“Ya sabemos quién subió el video a redes sociales, no sabemos si fue él mismo el que tomó el video, no lo sabemos en este momento, yo creo que si porque él mismo lo sube, pero fue lamentable lo que sucedió (…) creo que no llega a un punto en la parte jurídica” comentó.

Agregó que actualmente se le está dando “todo el apoyo” a la conductora y reconoce la labor de las 270 operadoras del Sistema de Transporte Qrobús.