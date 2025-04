IMSS Querétaro garantizará servicios de Urgencias y Atención Médica Continua el 1 de mayo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro confirmó que este jueves 1 de mayo, pese al día festivo, mantendrá activos sus servicios esenciales de salud, como Urgencias y Atención Médica Continua, en diversas unidades médicas y hospitalarias de la entidad.

Los tres hospitales del IMSS en Querétaro operarán las 24 horas con normalidad para atender emergencias. Estas unidades son:

Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Av. Zaragoza

Hospital General Regional (HGR) No. 2, en El Marqués

Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en San Juan del Río

Además, varias Unidades de Medicina Familiar (UMF) también estarán en funcionamiento durante todo el día con servicio de Atención Médica Continua:

UMF No. 4, Tequisquiapan

UMF No. 7, San Juan del Río

UMF No. 8, Municipio de El Marqués

UMF No. 9, Felipe Carrillo Puerto

UMF No. 12, Cadereyta

UMF No. 15, Desarrollo San Pablo

UMF No. 17, Santa Bárbara

Otras clínicas operarán en horario de 8:00 a 20:00 horas:

UMF No. 6, San Juan del Río

UMF No. 10, Alcanfores

UMF No. 16, Constituyentes

El IMSS recordó a la población que el servicio de Urgencias aplica el sistema de Triage para clasificar la atención conforme a la gravedad del padecimiento. Por ello, exhorta a los derechohabientes a hacer uso responsable del servicio y acudir solo en caso de verdaderas emergencias, es decir, aquellas que representen un riesgo vital o daño inminente a órganos o funciones del cuerpo.