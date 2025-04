Gamers disputarán el GameOn este sábado en el Arteaga

Este sábado 26 de abril se llevará a cabo el GameOn en donde se desarrollarán competencias de videojuegos en los títulos FC 2025, League of Legends, Smash Bros, por mencionar algunos.

Cabe mencionar que también se contará con competencia de cosplay en este día; se tiene una bolsa de premiación de 25 mil pesos, además de que se estima la participación de alrededor de 250 gamers en estos eventos.

Cabe destacar que la entrada para visualizar estás competencias será totalmente gratuita; el evento se desarrollará en un horario de 10:00 horas a 19:00 horas.

Se indicó que para poder asistir a este evento, ya sea como participante a algún concurso o para ser espectador, es necesario registrarse a través del siguiente enlace: https://gameon-queretaro.ticketapp.mx/

También se contará con área de juego libre y zona de creación de contenido con cámaras que permitirán grabar en 360 grados.

Iridia Salazar Blanco, directora del Instituto del Deporte y de la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ) indicó que este evento es una muestra de que en Querétaro se buscará impulsar la innovación para el desarrollo de los talentos de los jóvenes, además que permitirá inspirar a las nuevas generaciones.

“El instituto del deporte no se queda atrás entonces me siento muy contenta (…) tenemos la indicación de Mauricio Kuri González de estar siempre a la vanguardia y estar siempre un paso adelante en este tema de la innovación y el deporte no se queda atrás” enfatizó.