Denuncian omisión legislativa en el Congreso de Querétaro

La diputada local Claudia Diaz Gayou, denunció que existe una grave omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de Querétaro, debido al rezago en el análisis y dictamen de más de 130 iniciativas, algunas de ellas con más de cuatro meses sin movimiento legislativo. Señaló directamente a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) como responsable de frenar el avance de temas prioritarios.

“Al final de cuentas es el PAN el que está frenando (…) Estamos preparando amparos por omisión legislativa de estos órganos administrativos, derivado a que ya no solamente es hablar de iniciativas que tienen más de cuatro meses trabajando, sino que tenemos reformas constitucionales que ya se vencieron los plazos, están a punto de vencerse, como tal es lo del Poder Judicial, y que no tenemos una respuesta y no estamos avanzando”, reclamó la legisladora, quien aseguró ser la diputada con más iniciativas ingresadas, con cerca de 40 propuestas, de las cuales solo seis han sido aprobadas.

Frente a esta situación, la fracción del PT analiza solicitar el cambio de comisiones de aquellas iniciativas que han permanecido “congeladas” por más de cuatro meses, con el objetivo de destrabar su avance. La diputada explicó que la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a pesar de sus deficiencias, permite a los autores de iniciativas solicitar cambios en las condiciones de análisis legislativo y exigir el trabajo de las comisiones correspondientes.

Asimismo, adelantó que se están preparando cinco amparos por omisión legislativa, promovidos por ciudadanos que reclaman el estancamiento de reformas importantes, especialmente la relacionada con la reforma al Poder Judicial del estado. “Los ciudadanos están buscando que se pongan a trabajar los diputados” señaló Gayou.

La iniciativa relacionada con la reforma al Poder Judicial del estado fue presentada desde el 8 de enero y aún no ha sido dictaminada, lo que pone en riesgo la participación de Querétaro en la elección judicial prevista para 2025.

“La ciudadanía está harta de la mala justicia que se ha venido dando en México. Por una negligencia legislativa, Querétaro podría quedar fuera de este proceso”, advirtió.

Además de los amparos ciudadanos, el PT analiza acciones legales internas, como el cambio de presidentes de comisiones, la presentación directa de dictámenes y la posible remoción de integrantes de órganos administrativos, incluida la Secretaría de Servicios Parlamentarios, por inacción.

“Estamos en pláticas con otras fracciones parlamentarias, para tomar acciones conjuntas. No puede ser que por la falta de voluntad de unos cuantos sigamos frenando reformas sustantivas en materia indígena, de género o de justicia”, expresó la legisladora.

Respecto a la elección de jueces y magistrados como parte de la reforma judicial federal, la diputada consideró que se trata de un proceso histórico. “México está siendo observado por el mundo. Es momento de confiar en la ciudadanía, que será quien elija a sus jueces (…) Los perfiles que se están registrando son de personas preparadas y comprometidas con una justicia mejor”.

Finalmente, insistió en que la legislatura debe asumir su responsabilidad y evitar caer en más omisiones, pues, dijo, “no se trata de colores partidistas, sino del derecho de las y los queretanos a una justicia funcional, equitativa y accesible”.