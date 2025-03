Suspendido operador de Qrobús que cayó a dren pluvial

El gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, mencionó que en próximos días será dado de baja el operador de la unidad Qrobús que cayó a un dren pluvial y que ocasionó el fallecimiento de una persona y que otras 14 sufrieran lesiones.

Destacó que, dentro de los heridos, dos personas se encuentran en calidad de graves mientras que otras 12 personas ya fueron dadas de alta por las afectaciones ante este incidente.

En cuanto al historial del operador de la unidad Qrobús, Mauricio Kuri resaltó que dicho trabajador tenía 11 años lborando como conductor de transporte público y no contaba con registro de multas de tránsito, además de que en el día que se suscitó este incidente el chofer provenía de tener dos días de descanso.

“Este accidente habrá que investigarse un poquito más pero no se descarta nada (…) si se va a dar de baja” señaló.

Agregó que será responsabilidad de la Fiscalía General del Estado de Querétaro quien realice las investigaciones sobre este suceso en el que no se descarta un posible desmayo del operador al momento del incidente.

El gobernador calificó este hecho como “una tragedia terrible” debido a que una persona falleció por este incidente y aseguró que tanto el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos como la concesionaria Flecha Amarilla se encuentran atendiendo a las víctimas.

Reiteró que “no se descarta nada” y aseguró que este hecho no se ocasionó por un tema de no prevención, ya que recordó que el historial de 11 años del operador era bueno, sin embargo, se deben de hacer las investigaciones correspondientes.

“Mire en este caso en particular, francamente no vemos un tema de que no se haya prevenido, es decir, la conducta del chofer era una conducta responsable, una conducta de 11 años sin ninguna tacha, había tenido dos días de descanso y siembre se había manejado bien” comentó.