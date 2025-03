Se han registrado 13 casos de tos ferina en Querétaro: Martina Pérez

La titular de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, declaró que se tienen registrados 13 casos de tos ferina en la entidad, y agregó que esta situación se debe a que después de pandemia COVID -19, disminuyó la aplicación de la vacuna contra la tos ferina.

Puntualizó que en el presente año se han diagnosticado 13 casos nuevos, mientras que en el 2024 se registraron un total de 9; a pesar de este hecho destacó que no se debe de alarmar la población.

“La disminución en las coberturas de vacunación a raíz de la pandemia. Se han hecho esfuerzos, pero no hemos logrado los valores que traíamos anteriormente, en efecto se ha vuelto a presentar en el caso muy particular en Querétaro, en el 2021 y en el 2022 no tuvimos casos, es un padecimiento que no se ha eliminado” declaró.

Mencionó que esta enfermedad puede ocasionar lesiones graves en los pulmones y el cerebro debido a los periodos largos sin oxígeno que puede ocasionar este padecimiento, sin embargo, aseguró que se puede prevenir la enfermedad por medio de las vacunas.

En cuanto a los casos de sarampión, mencionó que no se han registrado casos a pesar de que también la aplicación de esta vacuna disminuyó por la aplicación de la vacuna contra COVID -19.

Recordó que la vacuna contra el sarampión se aplica desde el primer año de edad mientras que para la tos ferina se puede aplicar entre los dos y 6 meses de edad.