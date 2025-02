Inician limpieza en la Peña de Bernal tras deslave en sendero

El presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz, informó que a finales de este mes se llevará a cabo la limpieza de la zona afectada por un deslave en la Peña de Bernal. La intervención busca garantizar la seguridad de turistas y feligreses que suben al santuario ubicado en la cima.

“El tema del deslave no es nuevo. Tiene cerca de un año y medio que pasó esta situación. Está justamente en el sendero de La Peña, lo que igual no impide que puedan pasar tantos escaloneros para el tema de la fiesta de la Santa Cruz como los propios turistas al área de la capilla. Ahorita lo que pretendemos es liberar la zona”

El deslave ocurrió hace aproximadamente un año y medio en un tramo del sendero que conduce a la capilla, aunque, según el edil, no ha representado un impedimento para el paso de visitantes. No obstante, antes de reabrir completamente el acceso, se contará con un dictamen de Protección Civil para evaluar si la zona es segura.

La intervención se da en el contexto de eventos con alta afluencia de personas, como el equinoccio de primavera y la Fiesta de la Santa Cruz, que se celebra el 3 de mayo. En ambas fechas, escaloneros y fieles acuden al sitio para realizar sus rituales y peregrinaciones.

Reséndiz aseguró que, por el momento, el área afectada no representa un riesgo, pero se están tomando medidas preventivas para evitar incidentes. Dependiendo del resultado de la evaluación de Protección Civil, se determinará si se permite el acceso total a la capilla en los próximos meses.

“Tenemos que tenerlo listo para que puedan ellos subir y justamente es lo que vamos a intervenir a finales de mes. Entonces esto no implica ningún riesgo. Ahorita no nos implica ningún riesgo. Obviamente, tomamos las medidas pertinentes para que los turistas no puedan subir hacia ese punto. Una vez que limpiemos, determinaremos junto con protección civil si es seguro que puedan acceder al punto.”