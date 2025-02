Homenaje a The Beatles: un evento de rock de Morrighan Éxopus y Ramé

El próximo viernes 28 de febrero a las 8:30 p.m., la música vibrará en QBO, El Caserío, con una presentación especial de Morrighan Éxopus, quienes estarán acompañados por la banda invitada Ramé. Este evento multidisciplinario combina la música en vivo con el cine, ofreciendo una experiencia única para los amantes del rock y la historia detrás de grandes bandas.

Además del espectáculo musical, la noche incluirá la proyección de un minidocumental dirigido por Emilia Michel, que explora la relevancia de The Beatles en la historia de la música y su impacto en la identidad artística de Éxopus. Michel ha descrito su obra como un análisis que presenta “opiniones, discusiones y controversias” en torno a la banda británica, enfatizando que el proyecto se trata de un homenaje y no un tributo.

La influencia de The Beatles en Morrighan Éxopus es innegable. Así lo expresó Moy Delgado, integrante de la banda:

“La banda The Beatles ha sido una influencia muy marcada para nosotros como familia, como banda. No es nada sencillo de interpretar lo que es The Beatles. Cuando se mete uno a fondo en la forma de componer, en la forma de experimentar de la banda, es sensacional, increíble.”