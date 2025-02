Buscan convertir al zoológico Wamerú en un santuario

Hay la posibilidad de convertir al zoológico Wamerú en un santuario y que pueda convertir el lugar en una herramienta para fomentar el buen cuidado de los animales y de la biodiversidad, declaró el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero.

En cuanto a los resultados de la inspección realizada al zoológico Wamerú, comentó que los animales se encuentran en óptimas condiciones aunque existen “áreas de oportunidad”, sin embargo, existe la posibilidad de brindar tiempo para que se puedan atender.

Respecto a las imágenes que circularon en redes sociales de los animales de este zoológico, comentó que son fotos que se realizaron en años anteriores y que, inclusive, algunos animales que aparecen en las mismas ya no se encuentran en el lugar.

“Ustedes pueden constatar el estado que guardan los animales, si están en cautiverio es una realidad, no lo vamos a permitir, pero el estado que guardan es bueno, yo no soy autoridad para expresarme, pero como ciudadano, los animales estaban alimentados, de hecho, la observación que hizo Profepa con respecto a los hipopótamos, que no les diera tanto de comer, que comieran menos para que estudiaran mejor el entorno, y temas que son solventables, como pasa en cualquier industria”, puntualizó.