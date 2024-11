Gisela Sánchez Díaz de León promete unidad en Morena y lanza advertencia al Partido Verde

Gisela Sánchez Díaz de León fue elegida como nueva presidenta de Morena en Querétaro con un respaldo del 65% de los votos. Durante su rueda de prensa, hizo un llamado a la unidad dentro del partido, defendió el mandato popular y lanzó una advertencia al Partido Verde sobre la lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación. La nueva lideresa dejó atrás a sus contendientes Nelly Aguilar Sánchez, quien obtuvo el 29% de los votos, y Juana Ojeda Guajardo, con apenas el 4.5%.

Durante su intervención, la nueva presidenta del Comité Ejecutivo Estatal destacó la importancia de la cohesión dentro de Morena para enfrentar los desafíos que vienen, particularmente ante las tensiones entre los grupos que apoyan al senador Gilberto Herrera y aquellos alineados con Sinué Piedragil. “Las elecciones internas ya quedaron atrás. Ahora, todos estamos aquí para servir a la gente bajo un mismo proyecto”, expresó, enfatizando su intención de unir a todas las fuerzas del partido.

Sánchez Díaz de León defendió con firmeza el mandato que el electorado otorgó a Morena en las urnas, resaltando que la mayoría en el Congreso local es un reflejo de la voluntad popular. “La ciudadanía nos dio un mensaje claro el 2 de julio: quieren una mayoría para la Cuarta Transformación. Vamos a defender ese voto en cada espacio legislativo”, señaló, asegurando que su liderazgo buscará fortalecer el trabajo en equipo y la organización interna.

En un mensaje que pareció dirigido directamente a los aliados de Morena, en particular al Partido Verde, la nueva lideresa lanzó una advertencia sobre la lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación y en defensa de la voluntad popular de los ciudadanos que le dio la mayoría en el Congreso Local. “Si algunos diputados del Verde o del PT deciden votar junto con el PAN, estaremos atentos para señalar que se están apartando del mandato que les dio la gente. No permitiremos que se traicione el voto ciudadano”, advirtió Sánchez Díaz de León, dejando claro que no habrá tolerancia para aquellos que se desvíen del camino trazado por el movimiento después de que, cabe recordar, dos diputadas del Verde Ecologista no apoyaron las propuestas morenistas para definir la mesa directiva y las comisiones.

Ante las preguntas sobre las divisiones internas en Morena, la nueva presidenta fue clara al manifestar su disposición para reunirse con todos los actores del partido y limar asperezas. “Me llevo muy bien con todas mis compañeras y compañeros. No tengo tema con ninguno. Sé que no voy a trabajar sola, vamos a trabajar todos juntos”, afirmó. Sánchez Díaz de León también recordó que antes de la votación, las tres candidatas firmaron un acuerdo de unidad para garantizar la cohesión del partido sin importar el resultado.

Sánchez Díaz de León subrayó que cualquier problema de indisciplina será manejado con apego a los principios de Morena. “Hay un principio claro en nuestro movimiento: no mentir, no robar y cuidar el proyecto. Parte de ese cuidado implica no atacar a compañeros públicamente, pero sí tomar medidas internas cuando sea necesario”, puntualizó, indicando que los procesos disciplinarios serán atendidos por la Comisión de Honor y Justicia.