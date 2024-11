No me disculparé con Sinhué por decir que traicionó a la 4T: Rufina Benítez

Después de que el exdirigente de Morena en Querétaro, Carlos Peñafiel Soto, exigiera una disculpa por parte de la dirigencia estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por decir que el legislador local del partido guinda, Sinhué Piedragil, había traicionado a la cuarta transformación (4T), la actual dirigente estatal del partido, Rufina Benítez Estrada, señaló que no realizará dicha disculpa.

Benítez aseguró que los perfiles morenistas como Carlos Peñafiel ponen “en duda” su militancia, ya que recordó que Peñafiel trabajó en el sexenio de Vicente Fox Quesada, expresidente que intentó desaforar al ahora expresidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Rufina mencionó que previo a la votación de las propuestas de designación de comisiones de Acción Nacional (PAN) y Morena, la bancada de su partido acordó mostrar su voto de manera pública para garantizar la transparencia y unidad la alianza con la 4T, por lo que concluyó que Sinhué Piedragil debe de exponer sus argumentos por no realizar este acto acordado entre morenistas y la legisladora del Partido del Trabajo (PT).

“Eso no lo voy a hacer, no lo voy a hacer mientras Sinhué no aclare sus argumentos sobre el porqué no mostró su voto, su voto como lo hicieron los otros diputados” declaró.

Aseveró que había claridad que las dos legisladoras locales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habían traicionado a la 4T, sin embargo, dijo que no se explica que por qué dos legisladores de Morena no quisieron mostrar su voto.

Uno de estos legisladores es Ulises Gómez de la Rosa, quien, aseguró Rufina, mostró cómo evidencia que votó por la propuesta guinda por medio de una foto; Piedragil asegura que también votó a favor de la propuesta morenista.

“Se les hizo esta petición a los 12 diputados, a los 11 de Morena y a la diputada del Partido del Trabajo, pues más que nada para generar confianza en la militancia” comentó.

De esta manera, Rufina sigue pidiendo una explicación a Sinhué Piedragil y hace notar su desconfianza a este legislador local sobre la lealtad a la 4T.